VIDI SE DA ŽENA... Poznata pevačica bez dlake na jeziku o tragediji Male Cane: Ne znam šta ona peva

Poznata pevačica Nela Vidaković otvorila je dušu o trenutnom stanju na muzičkoj sceni i priznala da se njene kolege masovno žale na nedostatak posla, dok je ona otkrila da peva čak i na proslavama razvoda brakova.

Ona ne deli probleme poput svojih kolega.

- Kolege se žale iskreno da nema posla, kao što je prošle godine bilo, a zašto je to tako ne znam. Sad se pevaju i razvodi, ja sam pevala jednom. Žene je toliko bila srećna, toliko smo se dobro proveli, onda sam shvatila koliko je dobro kad imaš dobar brak i kad se dobro razvedeš - pričala je Nela Vidaković.

Nela se osvrnula i na odnos pokojnog Andrije Bajića i Male Cane, ističući da je snimci tužne udovice duboko pogađaju zbog sopstvene porodične prošlosti.

- Ja sam imala prilike da ih upoznam. Ja ne znam šta ona peva, možda sam i čula neku pesmu, ali ne mogu da se setim. Nemam ništa protiv razlike u godinama. Ne znam šta bih rekla. Naletela sam na par snimaka, teško je, vidi se da žena tuguje. Ja sam potekla iz porodice u kojoj je bio nesklad, pa me to pogodi. Ne znam, nisam živela sa njima - rekla je pevačica.

Autor: D.T.