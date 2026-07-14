U šestoj deceniji izgleda besprekorno! Anabela pokazala telo u bikiniju i raspametila mreže: Bez filtera, bez fotošopa

Pevačica Anabela Atijas još jednom je dokazala da godine za nju predstavljaju samo broj. Popularna pevačica na svom Instagram profilu objavila je snimak iz hotelske sobe, na kojem je pozirala u bikiniju i pokazala zavidnu figuru, zbog čega su društvene mreže usijale.

Anabela se pred ogledalom snimila u dvodelnom kupaćem kostimu, ne krijući svoju prirodnu liniju. Bez upotrebe filtera i dodatne obrade fotografije, pokazala je ravan stomak, vitku figuru i samopouzdanje koje je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca.

Za ovu priliku odabrala je atraktivan bikini koji je dodatno istakao njenu figuru, dok je uz objavu odabrala stihove pesme sa snažnom porukom: "Budi stvarna, budi slobodna, budi svoja", čime je mnogima poslala jasnu poruku o prihvatanju sebe i prirodnog izgleda.

Ubrzo nakon objave usledili su brojni komentari oduševljenih fanova, koji nisu štedeli komplimente. Mnogi su istakli da Anabela izgleda znatno mlađe nego što ima godina, dok su pojedini poručili da bi joj na negovanom i prirodnom izgledu mogle pozavideti i mnogo mlađe koleginice sa estrade.

Podsetimo, Luna Đogani oduševila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju u bikiniju i pokazala svoju prirodnu figuru nakon dva porođaja.

- Moje telo neće nikada biti isto kao pre prvog deteta, ali ne bih ni želela! Ovo telo iznelo je dve trudnoće, dva bića, sečeno je 7 slojeva 2 puta i 3 put zbog intervencije (endometrioze)… Volim svoj rez, strije i malo viška stomačića, čak sam sebi mnogo više se*** nego kada sam bila mršava i ravna ko daska. Važno je šta se tebi sviđa i kako se ti osećaš u svom telu. Jer ova super žena može sve - napisala je Luna.

Autor: D. T.