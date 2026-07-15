OBRIJ SE! Viktor Živojinović objavio fotke s letovanja, pratioci ga prozvali zbog dlaka ispod pazuha! (FOTO)

Naslednik poznatog para Lepe Brene i Viktora Živojinovića dobio je kritike zbog objava sa letovanja, ali nije ostao dužan već je brutalno odgovorio.

Viktor Živojinović trenutno boravi na odmoru sa svojim roditeljima, a prizore sa egzotičnih destinacija redovno deli na svojim društvenim mrežama.

Ovoga puta on je objavio niz fotografija sa jahte, a jedna, na kojoj je podigao ruke i pokazao ne izdepiliran pazuh, izazvala je buru komentara.

- Obrij se ispod pazuha - poručio mu je jedna pratilac, na šta je on imao brutalan odgovor: Kad ti budeš kupio tu carreru što držiš na profilnoj, ja ću da se obrijem, odgovorio je Viktor.

Podsetimo, Viktor sada izgleda sjajno, a nekad je vodio opaku borbu sa viškom kilograma. Sin Lepe Brene je u jednom trenutku imao 163 kilograma, a postigao je odlične rezultate vežbanjem i promenom načina ishrane. On sada redovno trenira, ali vodi računa i o tome šta unosi u svoj organizam. On je u rekordnom vremenu skinuo neverovatnih 70 kilograma i postao pravi dasa.

Autor: R.L.