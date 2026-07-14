Veljko i Bogdana uživaju na Kipru: Ona pokazala vitku liniju nakon tri porođaja, a evo kako se provode na dnevnoj žurku (FOTO)

Veljko Ražnatović sa porodicom uživa na Kipru gde ima porodičnu vilu, a sada je pokazao kako se provode.

Veljko je podelio snimak sa dnevne žurke gde su on i Bogdana uživali u muzici i dobrom provodu. On je na glavi nosio plavi šešir i naočare za sunce, a u jednom trenutku je okrenuo kameru ka Bojani koja je sedela za stolom u baru na plaži.

Bogdana je bila u bež kupaćem kostimu, a kako nije aktivna na društvenim mrežama nju nemamo često prilike da vidimo u bikiniju. Mnogi su primetili da je prezgodna i da nakon tri porođaja ima devojačku liniju.

Ceca Ražnatović godinama je vlasnica luksuzne nekretnine na Kipru. Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

U okviru svoje vile Ražnatovići imaju i ogroman bazen, a svaki detalj uređen je baš po njihovom ukusu.

- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca Ražnatović jednom prilikom u "Amidži šou".

- Imam komšije Irance, Kiprane i Ruse s kojima imam sjajan odnos. To su ostvareni ljudi kojima ništa ne znači moja slava u Srbiji. U Aja Napi je predivno leto, a prija mi i da odem tamo kad u Srbiji zahladni. Dragocen mi je mir koji imam u mojoj drugoj kući - rekla je ranije Ceca.

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Podsetimo, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima već neko vreme živi u Titelu, a kako je nedavno otkrio, bavi se uzgojem prasića, i u svoj biznis uložio je oko 50.000 evra.

Komšije iz sela Stara Božurna su otkrile i koliko je koštalo imanje Veljka Ražnatovića, koji je u njihovom selu pokrenuo svoj privatni biznis.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - ispričao je komšija za medije.



Autor: N.B.