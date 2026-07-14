Evo kolika je alimentacija koju dobija Ana Ivanović: Otkriveni detalji, a bivša teniserka nakon razvoda izgleda nikad bolje (FOTO)

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović važi za jednu od najbolje odevenih dama domaće javne scene, a još jednom je pokazala da sa lakoćom spaja eleganciju i letnji stil.

Na društvenim mrežama objavila je fotografije nastale tokom šetnje uz more, gde je pažnju privukla ženstvenom kombinacijom inspirisanom cvetnim motivima.

Za ovu priliku odabrala je top u korset kroju bez bretela, koji je uparila sa dugom, lepršavom suknjom sa visokim šlicem. Ovakav izbor odeće dodatno je naglasio njenu vitku figuru, dok je celokupan izgled zaokružila sandalama sa visokom potpeticom, efektnim minđušama i modernim sunčanim naočarima.

Romantičan stajling u spoju sa morskim ambijentom ostavio je utisak sofisticiranosti i nenametljivog glamura.

Alimentaciju za decu iznosi 540.000 € godišnje

Podsetimo, Ana Ivanović prošle godine je na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, posle devet godina zajedničkog života sa Bastijanom, a istovremeno je podnela i zahtev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što pre okonča.

Prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.



Autor: N.B.