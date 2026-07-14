Duplo slavlje u domu Nataše Bekvalac: Čestitke stužu sa svih strana, a evo o čemu je reč (FOTO)

Porodica Bekvalac danas ima predivan povod za okupljanje i slavlje. Dragoljub Bekvalac, otac poznatih sestara Bekvalac, proslavlja svoj 74. rođendan.

Tim povodom, njegova ćerka Kristina Bekvalac odlučila je da javno podeli delić slavljeničke atmosfere i uputi mu najlepše želje.

Na društvenoj mreži Instagram, gde je sa svojim pratiocima podelila predivan porodični trenutak. Ona je objavila zajedničku fotografiju oca Dragoljuba i majke koja je nastala na samoj proslavi, a kako Pink.rs saznaje Dragoljub proslavlja 74. rođendan, a sa svojom suprugom slavi 55 godina braka.

Uz ovu dirljivu fotografiju svojih roditelja, Kristina je tati uputila emotivnu rođendansku poruku:

"Tata, srećan 74. rođendan. Voli te tvoja Kika".

Ne treba joj muškarac da bi bila srećna

Inače, Nataša je nedavno priznala da je srećna, iako nema pravog partnera pored sebe u ovom momentu.

- Jedinu borbu koju trenutno vodim jeste ona koja se zove sama sa sobom. Ako slučajno pogledam sa strane, gotovo je. Nemam snage za nikakve sporedne drame. Nemam da mrdnem sa strane, kao u lancima da sam. Dovoljna sam sama sebi. Čak se neki pitaju imam li nekog u emotivnom smislu, odgovor je ne. Nit veza, nit kombinacija.

Posvećena sam sebi, mnogo više poštujem sebe i shvatila sam da sam imala dosta prividnih konekcija sa ljudima od kojih ljubav dobila nisam. Sada je lestvica dignuta baš visoko - rekla je ona za "Alo".

Podsetimo, ćerka Nataše Bekvalac, Hana Ikodinović, prošle godine se preselila u Barselonu, gde je započela studije. Pevačica je više puta isticala da joj je odlazak naslednice teško pao, budući da su veoma vezane, ali da je istovremeno ponosna što je Hana napravila važan korak ka samostalnosti i obrazovanju. Nataša često koristi svaki slobodan trenutak da otputuje u Španiju i provede vreme sa ćerkom, a njihove zajedničke fotografije i trenuci iz Barselone neretko završe i na društvenim mrežama, gde izazivaju brojne pozitivne reakcije.

Autor: N.B.