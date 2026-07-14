Pink.rs u poseti Milošu Bojaniću u Crnoj Gori: Evo kako izgleda luksuzna vila pevača koja krije mnoge estradne tajne, a evo koji glumac je hteo da je kupi (FOTO)

Ekipa portala Pink.rs posetila je pevača Miloša Bojanića u njegovoj luksuznoj vili u Baošićima, nadomak Herceg Novog.

Naš voditelj i novinar Nemanja Vujičić zabeležio je ekskluzivne fotografije vile, koja je godinama jedno od omiljenih okupljališta pevačevih prijatelja i kolega sa estrade, a tom prilikom je zabeležio i fotografije pevača ispred vile.

Pevač Miloš Bojanić već dugi niz godina ima kuću u Crnoj Gori. Naime, folker je vilu u Crnoj Gori, koju je nedavno renovirao i uložio oko 200.000 evra, a nalazi se uz šetalište i plažu, svojevremeno prodavao za milion i po evra, ali je na kraju odustao od te ideje.

Bojanićeva vila se nalazi nadomak Herceg Novog i poseduje nekoliko apartmana. Gotovo svaki apartman ima izlazak na terasu ograđenu staklom, a privatnost od znatiželjnih pogleda pruža i zid od ukrasnog kamena i kapija.

- Oko 80.000 evra sam do sada potrošio za renoviranje kuće na moru, a da bih završio sve što sam zamislio, uložiću još otprilike 40.000 evra - rekao je Bojanić jednom prilikom.

On je zamenio kompletnu stolariju, keramiku, nameštaj, rasvetu, uradio je izolaciju i novu fasadu.

Folker je u Baošićima već postao starosedilac, svi ga gledaju kao meštanina, a i on se tako ponaša.

Bojanić je našeg voditelja provozao svojim brodom sa kojim često obilazi okolne plaže i peca.

Inače, svojevremeno su u ovoj kući letovale brojne muzičke zvezde, među njima se našle njegove koleginice Lepa Brena, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Nada Topčagić i mnogi drugi te se neretko mogu čuti priče da upravo Bojanićeva vila krije najveće estradne tajne.

SULEJMAN MERKAO BOJANIĆEVU KUĆU Po Herceg Novom se priča da je kuću Miloša Bojanića hteo da kupi turski glumac Halit Ergenč, poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog u istoimenoj seriji. Ljudima iz njegovog tima je zapala za oko folkerova kuća, a posebno im se dopalo što ima privatnu plažu. Međutim, na kraju nisu uspeli da se dogovore oko cene.

Autor: N.B.