Tajno venčanje! Posle pet godina ljubavi, poznati reper stao na ludi kamen: Papir nam nikada nije bio važan

Reper Sajfer izgovorio je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerki Lejli, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici više od pet godina.

Par, koji već godinama živi zajedno, odlučio je da svoju ljubav ozvaniči sklapanjem braka.

Srećnu vest Lejla je podelila na društvenim mrežama, gde je objavila fotografiju iz matične knjige venčanih sa njihovim potpisima, uz emotivnu poruku.

„Razgovor u dva ujutru je tekao: ‘Zašto se ja i ti nikada nismo uzeli zvanično?’ – ‘Valjda nam taj papir nije bio bitan.’ I tako, bez pompe, nas dvoje, ustali smo i otišli da budemo zvanični“, napisala je Lejla.

Njih dvoje su se venčali daleko od očiju javnosti, bez velike ceremonije i medijske pažnje, potvrdivši da im je najvažnije ono što godinama grade zajedno – ljubav i zajednički život.

- Ustali smo, otišli, potpisali papire i vratili se da spavamo - otkrio je reper.

Podsetimo, reper je jedno vreme živeo na ivici zakona, a zbog posedovanja narkotika je završio iza rešetaka.

- Bio sam malo u zatvoru, što kaže kolega, nisam slušao. Za ličnu upotrebu, a njima se učinilo puno. Meni je tada bila taman... Kažu pun gepek, nema veze. Sad sam u komercijalnom svetu i uživam i osećam se top. Takav je bio splet okolnosti. Uvek sam bio na ivici zakona, nije mi to ni prvi put, više puta sam bio privođen. Sloboda je neprocenjiva. Sada samo repujem o ljubavi, ženama i lepom životu. Nisam to nikada ni potencirao, kod nas na Balkanu ti odmah otkažu svi sponzori, a da sam negde u Americi, sa tom pričom bih imao jaču karijeru - rekao je reper u emisiji "Amidži šou" i dodao:

- Savetovali su me da idem sa tom pričom po televizijama, ali ja nisam hteo. Hoću da me ljudi znaju po muzici, po novim pesmama. Ne osvrćem se na to, bitno je da se iz takve priče izađe jači i da se ide napred - završio je Sajfer.

Autor: N.B.