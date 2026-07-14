AKTUELNO

Domaći

Dirljiv prizor: Milica Todorović kroz suze pevala tati, majka objavila emotivan trenutak koji je raznežio mnoge

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Milica Todorović dirnula je publiku tokom jednog nastupa kada je sa posebnom emocijom otpevala pesmu posvećenu svom ocu.

Dok je pevala, Milica je ruku držala na srcu, a na njenom licu jasno su se videle emocije. Publika je u tišini pratila svaki stih, a mnogi su ovaj emotivni trenutak zabeležili mobilnim telefonima.

Snimak je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privukla je činjenica da ga je podelila i Miličina majka, koja je zabeležila trenutak dok njena ćerka peva svom ocu. Uz objavu „Pesma za tatu“, snimak je izazvao brojne reakcije, a komentari podrške i komplimenti na račun pevačicine iskrene emocije samo su se nizali.

Foto: Instagram.com

Milica je još jednom pokazala koliko je vezana za svoju porodicu, a emotivna izvedba posvećena ocu ganula je mnoge. Ovaj trenutak brzo se proširio društvenim mrežama, gde su fanovi poručili da ih je pevačicina interpretacija iskreno dirnula.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Milica je nakon porođaja bila jako emotivna, pa se tada oglasila porukom.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica.

Inače, Milica se nakon porođaja našla u središtu skandala kada se za medije oglasila žena oca njenog deteta.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

Autor: N.B.

#Karijera

#Majka

#Milica Todorović

#Otac

#Pesma

#pevačica

#tata

POVEZANE VESTI

Domaći

Ana pevala Rastinu pesmu i čestitala ćerki rođendan u ponoć: Nastupala u Budvi, nije ni slutila šta se dešava sa njenim bivšim

Domaći

Trudna Milica Todorović u zagrljaju ovog muškarca: Emotivan snimak obišao društvene mreže (FOTO)

Domaći

Trudna Milica Todorović ne može da zaustavi suze: Pred svima pokazala emocije, ovaj trenutak je posebno dirnuo! (FOTO)

Domaći

IZ BOLA JE NASTAO BESMRTAN HIT: Marina Tucaković stihove posvetila sinu, a ova pevačica ih je otpevala za istoriju

Domaći

Milica Todorović objavila fotku sina Bogdana: Beba ima četiri meseca i već je prava modna ikona

Domaći

'Ti i ja pod zvezdama' Milica Todorović u besnoj mašni, objavila snimak iz kola, a kraj nje ON (VIDEO)