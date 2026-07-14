Mala Cana objavila umrlicu Andrije Bajića: Zbog jedne stvari svi ostali u ŠOKU (FOTO)

Pevačica Mala Cana saopštila vreme i mesto sahrane supruga Andrije Bajića, koji je preminuo prošlog utorka u 89. godini života.

Ona je na svom Fejsbuk profilu objavila umrlicu, ali imena njegovih ćerki u delu gde su ožalošćeni nije pomenula, već pored njenog imena stoji porodica, rodbina, kolege i prijatelji.

-Sa velikom tugom i bolom obaveštavamo porodicu, rodbinu, prijatelje i kolege da će Andrija Bajić biti sahranjen 16.07.2026. godine na Novom groblju u 12.30 časova. Opelo počinje u 12 časova - napisala je ona.

Objava je izazvala brojne reakcije i izraze saučešća, a prijatelji, kolege i poštovaoci pokojnog umetnika u komentarima su porodici uputili reči utehe.

Ipak, mnogima je pažnju privukao jedan detalj. U oproštajnoj poruci Mala Cana nije posebno pomenula ćerke pokojnog Andrije Bajića.

Da li je reč o načinu na koji je sastavljeno obaveštenje ili o ličnoj odluci, za sada nije poznato, niti se tim povodom neko od članova porodice javno oglašavao. Ono što je poznato da Mala Cana nije u prijateljskim odnosima sa ćerkama pokojnog umetnika.

Podsetimo, vest o smrti Andrije Bajića rastužila je brojne prijatelje i kolege sa estrade, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama i prisećaju zajedničkih trenutaka, dok će porodica, prijatelji i poštovaoci imati priliku da mu poslednji put odaju počast 16. jula na Novom groblju.



Autor: N.B.