Intimno slavlje na luks salašu! Nataša Bekvalac priredila ocu iznenađenje za pamćenje (VIDEO)

Pop zvezda Nataša Bekvalac zajedno sa ostalim članovima svoje porodice upriličila je prelepo iznenađenje njenom ocu Dragoljubu Bekvalcu, poznatom srpskom i jugoslovenskom fudbalskom treneru i bivšem fudbaleru, povodom 74. rođendana, koji je danas.

Članovi porodice su se ovim povodom okupili na pevačicinom salašu u Čeneju, kako bi uveličali ovaj bitan trenutak. Delić atmosfere na Instagramu objavila je pevačica Zoi, Natašina sestričina.

- Čekamo slavljenika - napisala je prvo ona i snimila predivni ambijent Natašinog salaša, a uskoro im se pridružio i Dragoljub, slavljenik.

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Iznenađenje su mu priredili u trpezariji kuće, gde je bila postavljena rođendanska torta sa specijalnom porukom:"Limitirano izdanje od 1952. godine. Srećan rođendan".

Tortu je pred slavljenika iznela Nataša, koja je sa mlađom ćerkom Katjom svom ocu pevala rođendansku pesmicu.

Razvila biznis

Podsetimo, Nataša je razvila dodatni biznis zahvaljujući luksuznom salašu u Čeneju. Prostrano imanje prostire se na više od 3.500 kvadratnih metara i obuhvata velelepnu trospratnu vilu sa bazenom, uređeno dvorište, pomoćne objekte, kao i dodatne sadržaje koji ga čine pogodnim kako za boravak, tako i za organizaciju raznih događaja.

U središtu imanja je moderna vila sa tri nivoa, a tu su i dodatni objekti - letnjikovci i pomoćne kućice. Nataša svoju kuću iznajmljuje, od čega prihoduje, kako se spekuliše, ozbiljan novac, a ranije se pisalo da je u ovo imanje uložila preko 200.000 evra.

Takođe, kuću je za privatna veselja iznajmila koleginicama - na njenom imanju udale su se Katarina Grujić i Tamara Milutinović.

Autor: D .T.