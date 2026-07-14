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Intimno slavlje na luks salašu! Nataša Bekvalac priredila ocu iznenađenje za pamćenje (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pop zvezda Nataša Bekvalac zajedno sa ostalim članovima svoje porodice upriličila je prelepo iznenađenje njenom ocu Dragoljubu Bekvalcu, poznatom srpskom i jugoslovenskom fudbalskom treneru i bivšem fudbaleru, povodom 74. rođendana, koji je danas.

Članovi porodice su se ovim povodom okupili na pevačicinom salašu u Čeneju, kako bi uveličali ovaj bitan trenutak. Delić atmosfere na Instagramu objavila je pevačica Zoi, Natašina sestričina.

- Čekamo slavljenika - napisala je prvo ona i snimila predivni ambijent Natašinog salaša, a uskoro im se pridružio i Dragoljub, slavljenik.

Video: Instagram.com

Iznenađenje su mu priredili u trpezariji kuće, gde je bila postavljena rođendanska torta sa specijalnom porukom:"Limitirano izdanje od 1952. godine. Srećan rođendan".

Tortu je pred slavljenika iznela Nataša, koja je sa mlađom ćerkom Katjom svom ocu pevala rođendansku pesmicu.

Foto: Instagram.com

Razvila biznis

Podsetimo, Nataša je razvila dodatni biznis zahvaljujući luksuznom salašu u Čeneju. Prostrano imanje prostire se na više od 3.500 kvadratnih metara i obuhvata velelepnu trospratnu vilu sa bazenom, uređeno dvorište, pomoćne objekte, kao i dodatne sadržaje koji ga čine pogodnim kako za boravak, tako i za organizaciju raznih događaja.

Foto: TV Pink Printscreen

U središtu imanja je moderna vila sa tri nivoa, a tu su i dodatni objekti - letnjikovci i pomoćne kućice. Nataša svoju kuću iznajmljuje, od čega prihoduje, kako se spekuliše, ozbiljan novac, a ranije se pisalo da je u ovo imanje uložila preko 200.000 evra.

Takođe, kuću je za privatna veselja iznajmila koleginicama - na njenom imanju udale su se Katarina Grujić i Tamara Milutinović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D .T.

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