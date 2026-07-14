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Poplavljena Cecina vila na Dedinju, pevačica očajna: Ko će da plati ovu štetu?! (VIDEO)

Izvor: pink.rs/kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se na svom Instagram profilu vidno uznemirena zbog situacije koja je zadesila ispred njene luksuzne vile na Dedinju.

Naime, Ražnatovićka je objavila snimak na kojem se vidi kako voda nekontrolisano curi tik uz njenu kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Ona je snimila trenutno stanje i javno uputila apel službama, ne krijući bes zbog situacije sa kojom se bori već danima.

- Ovde vodurina curi već preko deset dana. Pravi mi štetu! Imam bazen, besplatan, ispred kuće. Sanirajte mi štetu, ko će da mi plati ovu štetu? Molim lepo! Pakao i sramota! - rekla je ogorčena Ceca u video snimku.

Video: Instagram.com

Na snimku se jasno vidi da je popločani prilaz njenom domu potpuno natopljen vodom, dok se tik uz ogradu stvorila prava bara zbog raskopanih radova koji očigledno nisu privedeni kraju na adekvatan način.

Autor: D .T.

#CECA RAŽNATOVIĆ

#Poplava

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