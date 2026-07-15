Drama u Budvi! Naš pevač doživeo dramu na plaži, odmah došla hitna pomoć

Neša Twins trenutno boravi u Crnoj Gori, gde vredno radi na letnjoj turneji, a slobodno vreme između nastupa koristi za odmor na plaži. Međutim, današnji dan nije protekao onako kako je planirao.

Nezgoda se dogodila u popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima, dok je pevač hodao drvenom pontom koja vodi ka moru. Kako saznajemo, na jednom delu ponte nalazio se ekser koji ga je povredio, zbog čega je bilo neophodno da odmah reaguje osoblje plaže.

Čuvari plaže pružili su mu prvu pomoć i brzo reagovali, ali je zbog prirode povrede Neša ipak upućen u Hitnu pomoć u Budvi, gde je primio odgovarajuću terapiju.

Pevač se oglasio odmah po izlasku iz Hitne pomoći i umirio sve koji su se zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje.

- Sve je u redu, mala nezgoda. Sve se reši kada ste okruženi stručnim i dobrim ljudima - kratko je poručio Neša Twins.

Iako je situacija u prvi mah delovala neprijatno, Neša nije izgubio smisao za humor. Na pitanje kako se oseća i da li ima neke simptome nakon povrede, kroz osmeh je odgovorio:

- Dobio sam besnilo odmah, počeo sam da ujedam ženski deo populacije na plaži - našalio se Neša.

Srećom, sve se završilo bez ozbiljnijih posledica, pa će pevač već narednih dana nastaviti sa zakazanim nastupima.

Sa sestrom preprodavao automobile iz Švajcarske

Dok mnogi i danas veruju da je grupa Twins do uspeha stigla zahvaljujući ulaganjem roditelja, Neša Twins u jednom podkastu odlučio je da stavi tačku na te spekulacije. Na pitanje voditeljke u jednoj emisiji kako su gledali na prve honorare i na šta su ih trošili, Neša je bez ustručavanja priznao da su on i sestra Manuela odrastali u porodici koja im je pružila veliku podršku.

- Roditelji su nam oduvek bili podrška. Iako su neki pričali: 'Lako je njima, mama i tata im sve finansiraju', jesu, finansirali su prva dva albuma, 1993. i 1995. To su bila dva pop-rok albuma. I nisu prošli - priznao je pevač.

Međutim, upravo tada usledio je potpuni preokret. Kako je ispričao, kada su shvatili da žele da nastave muzički put, odlučili su da sami zarade novac za sledeći projekat.

- Ali, 1997. Manuela i ja uvozili smo automobile iz Švajcarske za Srbiju, preprodavali ih i tako skupili novac, našim trudom. Tako je nastao treći album - otkrio je Neša.

Autor: D .T.