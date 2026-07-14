Šok potez! Pavle Mensur konačno ozvaničio vezu sa Jelisavetom Orašanin, evo šta je objavio (FOTO)

Glumac Pavle Mensur i njegova starija koleginica Jelisaveta Orašanin izgleda više ne kriju da su u emotivnoj vezi.

Dugo se šuškalo po gradskim krugovima da su njih dvoje u tajnoj aferi, a glumac je sada otišao korak dalje. Objavio je fotografiju Jelisavete Orašanin iz automobila. Uslikao je njene oči u retrovizoru, a glumica je imala cvet iza uha.

Kao što je poznato, Mensur je na Instagramu juče otkrio da je u Crnoj Gori, a čini se da mu se tamo pridružila njegova partnerka Jelisaveta, te da sada uživaju zajedno.

Pobegao iz Beograda, pa se skinuo

Pavle Mensur, jedan od istaknutijih glumaca mlađe generacije, ponovo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, i to fotografijom koja je za kratko vreme izazvala brojne reakcije njegovih pratilaca.

Glumac je podelio selfi iz ogledala na kojem pozira bez majice, pa je u prvi plan stavio svoju zavidnu fizičku formu. Izraženi mišići, preplanuli ten i upečatljive tetovaže na grudima dodatno su naglasili njegov atraktivan izgled, zbog čega su usledili brojni komplimenti na račun njegovog izgleda.

Nije tajna da Mensur važi za jednog od najtraženijih glumaca mlađe generacije, a osim glumačkim ostvarenjima, pažnju javnosti često privlači i objavama na društvenim mrežama, gde ga prati veliki broj pratilaca, koji su sada saglasni u jednom - da izgleda bolje nego ikada pre. Pavle očigledno vodi računa o svom izgledu i fizičkoj kondiciji, što se jasno može primetiti na najnovijoj objavi, kojom je još jednom uspeo da "zagreje" društvene mreže i izmami brojne uzdahe svojih obožavalaca.

Autor: D. T.