Dobar je kićanović! Kristijan Golubović prodaje eksplicitne snimke na OnlyFans-u: Mnogo sam te noći grmeo

Kristijan Golubović ponovo je dospeo u centar pažnje javnosti, ali ovoga puta ne zbog rijalitija ili burnog privatnog života, već zbog odluke da otvori profil na platformi OnlyFans, na kojoj objavljuje sadržaj namenjen odrasloj publici. Ovaj potez izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, a Kristijan je sada gostujući u emisiji "Amidži šou" na Pinku otkrio kako je sve počelo i kakve reakcije dobija.

Golubović kaže da ideja nije nastala preko noći, već da je želeo da napravi nešto drugačije i privuče pažnju publike.

- Tim najjači tamo došao i kaže: "Brate, ti čega god da se uhvatiš, to je sigurna desetka. Hajmo da probamo". Imao sam raznih ideja... Da napravimo neki drugačiji hajp. Potrudili smo se malo, dao sam neke ideje. Snimio sam nešto, nisam bio nešto zadovoljan, mnogo sam te noći grmeo.

Iako tvrdi da u objavljenom sadržaju nema ničeg potpuno eksplicitnog, priznaje da je interesovanje publike ogromno i da svakodnevno dobija neobične poruke i zahteve.

- Na kraju su rekli da je dobro ispalo, dobar je kićanović. Ništa konkretno, a opet... Za one p*čkopaćenike ili ribe koje zovu u nenormalnom broju i traže više od onoga što su videle. Riba dođe u dekolteu, ovaj plati hiljadu evra da vidi kakva joj je bradavica! Pa čekaj, zemljače... Prezanimljivo je kako ih interesuje da li sam ja tetoviran samo po rukama, da li sam i negde drugde...

Njegova odluka da otvori OnlyFans dolazi u jeku veoma turbulentnog perioda u privatnom životu. Poslednjih nedelja Kristijan i njegova bivša partnerka Kristina Spalević ponovo su u centru medijske pažnje zbog javnih prozivki, međusobnih optužbi i sukoba koji su usledili nakon definitivnog raskida. Kristina je javno poručila da pomirenje više nije opcija, dok je Kristijan uzvratio da je i sa njegove strane priča završena.

Stižu mu pretnje

Kristijan Golubović se, naime, pre nekoliko meseci rastao od svoje supruge Kristine Spalević, kod koje se trenutno nalaze njihova deca, a kako su nedeljama ratovali na mrežama, čini se da je ovaj sukob ipak, utihnuo. No, Kristijan je sada na svom Instagram profilu podelio jezive poruke koje su mu stigle od, za sada, nepoznatog korisnika ove socijalne mreže, a koje su šokirale domaću javnost.

- Sv*šim ti u tu nosinu, kao što sam tvojoj Kikici sv*šavao u usta i oči pre par godina u Novom Sadu...Poz - pisalo je u prvoj poruci, a potom u narednoj sledeće:

- Nosati sv*šim ti po toj lakokar*ča odvratnoj faci.

Volim je i dalje

Podsetimo, Kristijan je nedavno gostovao u emisiji "Pitao BiH za druga", te je tako otkrio u kakvim je odnosima sa Kristinom.

- Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ne upuštam se da krenem sam iako radim mnoge gluposti, počeo sam malo da se slobodnije ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane - naveo je Golubović.

Autor: D. T.