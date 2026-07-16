Sauna, bazen, spa, zidine i kamin optočen zlatom: Pogledajte kako izgleda Cecina vila na Dedinju (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović već godinama uspešno čuva intimu svog doma na Dedinju daleko od očiju javnosti. Ipak, pojedini detalji raskošne vile, renoviranog enterijera, bazena i privatnog kutka za negu vremenom su dospeli u medije.

Pevačici Svetlani Ceci Ražnatović se odmor u Španiji, gde je nekoliko dana boravila kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja, nije se završio onako kako je očekivala. Kako je otkrila putem Instagrama, po povratku u porodičnu vilu na Dedinju sačekao ju je problem koji nije mogla da ignoriše.

Naime, kako je navela, voda već danima nekontrolisano ističe neposredno uz kapiju njenog doma, dok je ulica ispred kuće raskopana, a iskop ispunjen vodom.

Dom okružen visokim zidinama

Svetlana Ceca Ražnatović dugi niz godina živi u porodičnoj vili na beogradskom Dedinju, koja važi za jednu od najpoznatijih nekretnina domaće javne scene. Kuća se nalazi u Ulici Ljutice Bogdana, okružena je visokim zidovima koji obezbeđuju privatnost, a pevačica je više puta isticala da ne želi da javnosti pokazuje unutrašnjost svog doma.

Iako je njen privatni život često u fokusu medija, Ceca je godinama uspevala da detalje enterijera sačuva samo za sebe. Tek s vremena na vreme, kroz fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama ili u televizijskim emisijama, javnost dobije priliku da vidi pojedine delove vile.

Pevačica je u međuvremenu renovirala porodični dom, koji se prostire na nekoliko etaža. Unutrašnjost karakterišu mermerno stepenište, masivni mermerni stubovi, kao i dekorativna ograda izrađena od bakra. Jednom prilikom podelila je fotografije iz dnevnog boravka, na kojima se moglo primetiti da prostorom dominira nameštaj u svetlim nijansama, dok su komode i stolovi izrađeni od punog drveta.

Ražnatovićeva najviše vremena provodi u delu kuće u kojem se nalaze veliki bazen, sauna i prostor namenjen masaži, želeći da upravo tu stvori svoju oazu mira i opuštanja.

Bazen i privatni salon lepote

Malo ko zna da se u okviru vile nalazi i posebno uređena prostorija koja služi kao privatni salon lepote. Tokom priprema za jedan od svojih nastupa, kamera je zabeležila da se pevačica nalazi upravo u tom delu kuće. Salon je smešten odmah pored bazena, koji je takođe deo luksuzne vile na Dedinju. Ceca je ranije kroz šalu pričala da se ispred njene kuće često okupljaju prolaznici i obožavaoci koji je dozivaju, ali je više puta naglasila da joj je najvažnije da njen dom ostane mesto mira, privatnosti i porodične atmosfere.

Radnici odmah reagovali

Podsetimo, Ceca Ražnatović se nedavno vratila iz Španije, gde je nekoliko dana provela sa ćerkom Anastasijom i zetom Nemanjom Gudeljom, a po dolasku u porodičnu vilu na Dedinju dočekao ju je neprijatan prizor. Na društvenim mrežama pokazala je da voda već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju njenog doma, dok je ulica ispred vile bila raskopana, a iskop ispunjen vodom. Nakon što je javno ukazala na problem, na teren su ubrzo izašli radnici Vodovoda, obavili uviđaj i započeli radove na otklanjanju kvara.

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Autor: Nikola Žugić