Ljupka Stević bila na veridbi Andrije Bajića i Male Cane! Sad otkrila detalje: Prsten se pojavio niotkuda, svi smo...

Naša pevačica Ljupka Stević prisustvovala je veridbi Andrije Bajića i njegove 41 godinu mlađe devojke Male Cane, a sada se prisetila ovog momenta koji se odvio na zabavi na kojoj je bio i Predrag Živković Tozovac.

Javnost i dalje bruji o smrti Andrije Bajića, koji je preminuo pre osam dana u 89. godini, njegovoj ljubavi sa Malom Canom i dramom kroz koju ona prolazi sa njegovim ćerkama, a pevačica se u nekoliko navrata oglašavala za medije, dok je u prethodnih nekoliko dana pripremala suprugovu sahranu u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

U razgovoru za domaće medije ona je otkrila da ju je istaknuti umetnik verio kod Predraga Živkovića Tozovca, u prisustvu bliskih ljudi, među kojima je bila i njena koleginica Ljupka Stević.

- Kad ste mi javili informaciju da me je Mala Cana pomenula u tom kontekstu, da sam bila prisutna na njenoj veridbi, najpre nisam mogla da se setim. Gledala sam čak i fotografije, ali nisam uspela da ih pronađem. Kad vratim film, mislim da je to bilo 2018. ili 2019. godine - započinje priču Ljupka.

Ona se prisetila za medije kako je veridba izgledala.

- To nije bilo u kući, kao što je Mala Cana rekla u izjavi koju vam je dala, nego na splavu u Zemunu. Naš prijatelj, ugledni doktor, često je organizovao druženje za ljude bliske muzici. U jednom trenutku samo je niotkud iskočio prsten. Svi smo bili šokirani. Niko to nije očekivao. Neko je od prisutnih to najavio na mikrofon, ali pošto je prošlo mnogo vremena, ne mogu da se setim ko. Ja sam bila u čudu, a od toga ne mogu dalje ni da se setim detalja. Verovatno je to njima značajno, ali znam da mi je ostalo upečatljivo to što je ta žena imala izuzetno dugu kosu i što je bila velika razlika u godinama - rekla je Ljupka za Kurir.

Potom se u razgovoru dotakla i legendarnog umetnika Predraga Živkovića Tozovca, koji je preminuo 6. aprila 2021. godine.

- Te večeri sam poslednji put u životu videla Tozovca. Tad smo pričali i družili se, i to je bio definitivno poslednji put. Nije bila kuća, mora da je Cana pobrkala, ali splav jeste bio. To je bilo javno mesto, ništa privatno ni intimno jer je normalno radio restoran. Bilo je baš dosta ljudi, muzika je bila glasna i zaista lepo i neočekivano veče - kaže pevačica.

Tuga i dalje traje

Ona tvrdi da ne prati dramu u porodici Bajić, koja je nastala kad je Mala Cana optužila Andrijine ćerke da su fizički nasrnule na nju i da je problem imovina, ali da je svesna koliko je ta tema aktuelna.

- Ne sećam se da li sam Malu Canu ikad više srela. Sad sam je videla u medijima. Možda traži nekoga ko će da potvrdi ovu situaciju, ali, eto, ja stojim iza toga. Bila sam na odmoru i pravo da vam kažem, uživala sam. Ovo mi je bilo teško da gledam, tako da sam preskakala i nisam pratila. Naravno da mi je žao što je preminuo veliki umetnik i žao mi je što se i njega ne sećam - zaključuje Ljupka.

Podsećanja radi, Cana je nedavno kroz suze evocirala uspomene na srećan dan kad je bila zaprošena.

- On je mene verio kod Tozovca. Tu su bili nekadašnji fudbaler Dušan Savić i moja koleginica Ljupka Stević. Odjednom je konobar doneo tanjir sa upaljenim svećicama, a na njemu je bio verenički prsten. Da li je Tozovac znao za njegov plan, ja zaista ne znam, niti sam ga ikad pitala. Samo znam da je Andrija pred svima ustao i pitao me da se udam za njega - ispričala je Mala Cana za Kurir.

Autor: Nikola Žugić