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Marijana Mateus oduševila vitkom linijom: S drugaricama lumpovala u Sen Tropeu, izvajane noge u prvom planu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Srpska preduzetnica i spisateljica sa sedištem u Londonu, Marijana Mateus, objavila je fotografije sa letnjeg odmora, gde je uživala sa prijateljima u Sen Tropeu.

Vrele letnje noći bile su rezervisane kada je Marijana Mateus u pitanju za ludi provod sa prijateljicama, a ono što je obukla, tačnije, njen stajling i vitka linija koja je došla u prvi plan, ostavili su sve bez daha.

Marijana je, naime, uživala u društvu najbližih prijateljica na luksuznoj destinaciji, a fotografijama iz večernjeg provoda oduševila je pratioce.

Modna dizajnerka blistala je u kratkoj žutoj haljini, koja je naglasila njenu besprekornu lliniju i preplanuli ten, a izvajane noge bile su u prvom planu.

- One večeri za koje nikako ne želiš da prođu... Prelepi ljudi, nezaboravna energija, noći u Sen Tropeu - stoji u opisu njenih fotografija.

Marijana Mateus i u šestoj deceniji nema gram viška, ovoj ishrani verna je godinama

Marijana Mateus u 54. godini ima besprekoran struk, izvajane noge i nema ni gram viška, a već godinama praktikuje ishranu kojoj je verna:

– Sportom se bavim od malih nogu i trudim se da kad god imam vremena vežbam. Za moj izgled je većinom zaslužna genetika, ali bila bih nekorektna kada bih rekla da je to jedina tajna mog dobrog izgleda - otkrila je ona svojevremeno u jednom intervjuu pa dodala:

- Ništa ne može samo od sebe. Već godinama strogo vodim računa o ishrani i skoro svaki dan vežbam najviše 45 minuta.

Foto: Instagram.com

– Doručak je najvažniji i trudim se da ga nikada ne preskačem. Moj jutarnji ritual je da kada se probudim prvo popijem kafu, pošto sam veliki ljubitelj, a potom pojedem manju količinu kornfleksa sa voćnim jogurtom.

– Važno je da svaki dan u ishranu obogatim i nekim voćem. U poslednje vreme najviše volim da jedem crveno grožđe i kivi za užinu, a ponekad jabuku ili bananu – napominje kreatorka.

– Trudim se da ne jedem mnogo kasno iako je to često nemoguće. Najviše volim da uveče oko 7 ili 8 sati izađem sa prijateljima na večeru.

Autor: Nikola Žugić

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