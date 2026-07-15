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Peđa Jovanović se vraća tamo gde je napravio haos: Sve je spremno za spektakl u Nišu

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Dušan Petrović/Nemanja Nedović/Instagram ||

Peđa Jovanović održaće 4. septembra koncert na Niškoj tvrđavi, gde će pred publikom nastupiti u pratnji svog Big Concert Orchestra.

Jedan od najtraženijih izvođača regionalne muzičke scene, Peđa Jovanović, u Niš dolazi nakon koncerta koji je pre dve godine ispunio Nišku tvrđavu do poslednjeg mesta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne volim da obećavam spektakl. Više volim da obećam iskren koncert, koncert sa koga će svaki čovek otići srećan! Kada vidim hiljade ljudi kako pevaju u glas, znam da smo svi zajedno napravili nešto što traje mnogo duže od jedne večeri. Verujem da će tako biti i na Niškoj tvrđavi, jer još uvek nosim emocije od pre dve godine, kada smo na istom mestu napravili posebno muzičko veče - poručio je Peđa Jovanović.

Na koncertu će publika imati priliku da uživa u prepoznatljivom zvuku velikog orkestra, koji u Niš dolazi u proširenom sastavu i repertoaru koji je poslednjih godina obeležio Jovanovićeve nastupe širom regiona.

Niš je inače uvertira u vekiki broj koncerata koji očekuju Peđu Jovanovića u narednim mesecima i kao šlagom na torti u beogradskoj Areni zakazanoj za 8.mart! Ulaznice za koncert u Nisu su u prodaji putem onlajn servisa e-tickets.

Foto: Foto/Dušan Petrović/Nemanja Nedović/Instagram

Autor: pink.rs

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