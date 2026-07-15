Indira Radić renovira vilu! Dvorište vrvi od majstora, sade se palme: Pevačica ima kuću na Kosmaju, pet apartmana u Grčkoj... (FOTO)

Vlasnica nekoliko nekretnina, naša pevačica Indira Radić, na društvenim mrežama otkrila je da renovira jednu od svojih kuća.

Poznato je da pevačica Indira Radić u svom vlasništvu poseduje nekoliko skupocenih nekretnina, a sada je na socijalnim mrežama podelila kadrove na kojima je prikazala da su u toku radovi na jednoj od njenih kuća.

U dvorištu je mnoštvo zelenila, a trenutno sade i palme. Tu je i veliki bazen ograđen belom ogradom koje je savršeno mesto za opuštanje.

Ulagala u nekretnine

Indira je svoj kapital pre nekoliko godina usmerila ka Grčkoj, gde je za 300.000 evra kupila pet apartmana u poznatom letovalištu na Halkidikiju. Ove nekretnine tokom sezone izdaje turistima, a čitav posao održavanja i administracije poverila je angažovanim agentima. Indira je ovim potezom spojila posao i lično zadovoljstvo, te često objavljuje fotografije sa letovanja gde i sama uživa.

Da je oduvek bila pažljiva sa zarađenim novcem, potvrđuju i oni koji je najbolje poznaju. Kako navode njeni bliski prijatelji, Radićeva nikada nije bila sklona rasipanju, već je pažljivo ulaganje smatrala najboljim načinom da osigura budućnost.

Ima kuću na Kosmaju

Indira Radić kupila je kuću na Kosmaju, a u stanu u Beogradu u kom je ona stanovala sada živi njen sin sa porodicom. Pevačica je odlučila da napusti stan na Banovom Brdu u kojem je godinama živela jer joj smeta gužva, a prija mir.

- Indiri je u poslednje vreme počeo da smeta život u Beogradu. Rešila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živela sad stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom s kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj meri, ima svoj mir koji joj je preko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu - rekao je izvor blizak pevačici.

Autor: Nikola Žugić