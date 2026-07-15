Skinula se žena našeg slavnog košarkaša: Milica izgleda kao bomba na jahti, ima telo od milin dolara, slikala i muža kako se opušta

Supruga našeg košarkaša Bobana Marjanovića, Milica Marjanović trenutno boravi na letovanju, a da svom Instagram nalogu deli prelepe fotografije.

Ona se baškari na jahti dok krstari morem, odakle je zadivila fantastičnom figurom. Milica Marjanović je pozirala na jahti u crnom kupaćem kostimu koji je istakao njene vitke noge i uzak struk, te je na račun izgleda dobila mnoštvo komplimenata.

Isplivala slika sa venčanja

Podsećanja radi, Boban Marjanović i njegova supruga Milica Krstić danas proslavljaju svoju godišnjicu braka, obeležavajući godine zajedničkog života koji je zvanično započet 2014. godine. Tim povodom, na društvenim mrežama je po prvi put isplivala fotografija sa njihove intimne ceremonije venčanja u Meksiku.

Kada su odlučili da stupe u brak, Milica i Boban su organizovali čak dva venčanja tokom iste, 2014. godine. Par je najpre imao tradicionalno venčanje u Srbiji, nakon čega je usledila i romantična ceremonija na plaži u Meksiku.

Ljubav planula na neobičan način

Brak Milice i Bobana Marjanovića počeo je pomalo neobično. Košarkaš je više puta isticao da je trebalo puno vremena da ubedi suprugu da mu pruži šansu. Bobi je bio uporan i, naravno, osvojio je.

- Upoznali smo se u Vršcu, kod mog prijatelja, koji je slavio rođendan. Milica mi se odmah dopala, a ona je u početku bila pomalo rezervisana, ali nisam odustajao - ispričao je Boban ranije.

Autor: Nikola Žugić