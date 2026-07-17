Bivši muž Megan Foks urnisao glumicu: Bili smo zajedno 15 godina, a ja sam osećao samo fizičku privlačnost

Zvezda serije „Beverli Hils, 90210“ otkrila je kako je posle kraha desetogodišnjeg braka promenila pogled na ljubav i partnerske odnose.

Brajan Ostin Grin otvoreno je progovorio o braku sa Megan Foks i priznao da je njihov odnos u velikoj meri započeo i razvijao se na osnovu snažne fizičke privlačnosti.

Glumac, najpoznatiji po ulozi Dejvida Silvera u kultnoj seriji „Beverli Hils, 90210“, o ljubavnim izborima i greškama iz prošlosti govorio je u podkastu „I Do, Part 2“. Kako je objasnio, tek posle razvoda počeo je ozbiljnije da razmišlja o tome na čemu bi stabilna veza trebalo da bude izgrađena.

Privlačnost na prvom mestu

Brajan i Megan bili su zajedno gotovo 15 godina, od čega su skoro deceniju proveli u braku. Glumac sada priznaje da je u tom periodu ljubavne odnose najčešće započinjao na isti način - najpre bi ga privukao nečiji izgled, a tek potom bi pokušavao da izgradi emocionalnu povezanost.

- Moja bivša supruga i ja bili smo zajedno skoro 15 godina. Bili smo u braku gotovo deset godina, a mene je vodila fizička privlačnost - rekao je Grin.

Objasnio je da bi ga najpre neko fizički privukao, a zatim bi oko te hemije pokušavao da izgradi čitav odnos. Tek kasnije je shvatio da takav početak nije dovoljan za dugoročnu stabilnost.

Brajan i Megan venčali su se 2010. godine, a rastanak su objavili deset godina kasnije. Njihov razvod pravosnažno je okončan početkom 2022. godine, pa nije sasvim precizno navoditi da su se zvanično razveli 2020. Zajedno imaju trojicu sinova – Nou, Bodija i Džernija.

Novi pristup ljubavi

Takav način razmišljanja primenio je kada je 2020. godine upoznao australijsku plesačicu Šarnu Burdžes.

- Šarna i ja razgovarali smo o svojim najboljim i najgorim osobinama. Nekako smo odmah sve izneli na videlo - ispričao je glumac.

Prema njegovim rečima, način na koji ljudi pristupaju vezi brzo pokazuje da li među njima postoji samo fizička privlačnost ili nešto dublje.

- Ukoliko je reč samo o fizičkom odnosu, to može da traje jedino dok ne dođete do tačke u kojoj kažete: ‘Ne mogu da podnesem tu osobu. Više mi nije ni privlačna’ - objasnio je.

Brajan i Šarna upoznali su se na sastanku koji su im organizovali zajednički poznanici. Vezu su javno potvrdili početkom 2021, sina Zejna dobili su u junu 2022, a verili su se naredne godine.

Autor: Nikola Žugić