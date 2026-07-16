Ove minđuše su verovatno iz neke opljačkane grobnice: Zendeja ponela isotrijske minđuše koje su izazvale pometnju

Zendajin izgled tokom promocije filma „Odiseja“ privukao je pažnju zbog drevnih zlatnih diskova ugrađenih u minđuše, ali i pitanja o njihovom poreklu.

Zendaja je još jednom pokazala zbog čega se svako njeno pojavljivanje na crvenom tepihu i promotivnim događajima pomno prati. Glumica je za londonsko predstavljanje filma „Odiseja“ Kristofera Nolana odabrala izgled inspirisan antičkim svetom, ali je jedan detalj ubrzo pokrenuo raspravu koja je prevazišla modne okvire.

Reč je slikama nastale na fotografisanju glumačke ekipe održanom 5. jula u Londonu. Zendaja se tom prilikom pojavila u beloj haljini francuske modne kuće Žakmus, izrađenoj posebno za nju.

Lepršava haljina podsećala je na savremenu verziju antičke tunike. Imala je duboko otvorena leđa, diskretne ukrase duž ivica i maramu povezanu sa zadnjim delom kreacije. Monohromatski izgled upotpunila je belim cipelama, dok je njen dugogodišnji stilista Lo Rouč inspiraciju pronašao u boginji Atini, koju Zendaja tumači u Nolanovom filmu.

Ipak, najveću pažnju nisu privukli ni haljina ni obuća, već velike zlatne minđuše koje su na prvi pogled delovale kao komad nakita napravljen po uzoru na antičku Grčku. Istina je bila mnogo neobičnija - u njima su se nalazili pravi drevni zlatni diskovi.

Prema podacima koje su objavili modni i juvelirski mediji, diskovi potiču iz prvog milenijuma pre nove ere, zbog čega se procenjuje da su stari između 2.000 i 3.000 godina. Londonski trgovac antikvitetima i nakitom Baron London ugradio ih je u savremene minđuše od 18-karatnog žutog zlata sa dijamantima.

Kompanija ih je opisala kao par zlatnih medaljonskih pločica iz Zivije, sa prostora današnjeg Irana, koje je u savremeni nakit uklopio juvelir Glen Spiro. To znači da minđuše nisu grčkog porekla, iako su bile deo stajlinga inspirisanog Homerovim epom i antičkom Grčkom.

Pitanje porekla

Upravo je upotreba autentičnih drevnih predmeta kao modnog dodatka izazvala podeljene reakcije. Jedni su smatrali da je Zendaja na taj način široj publici približila istorijski nakit koji mnogi verovatno nikada ne bi videli u muzeju.

Drugi su, među njima pojedini arheolozi i stručnjaci za kulturno nasleđe, otvorili pitanje porekla diskova, načina na koji su napustili Iran i puta kojim su stigli do privatnog trgovca antikvitetima. Posebno su kritikovali činjenicu da javnosti nije predstavljena potpuna i proverljiva istorija vlasništva nad predmetima.

"Ove minđuše su verovatno iz neke opljačkane grobnice"

"Volim Zendeju, verujem da nije imala loše namere, ali krađu ne mogu da podržim!"

Autor: Nikola Žugić