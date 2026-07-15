Jedem punjene paprike i pire krompir, ima li lepše: Poznata pevačica (48) ima struk od 62 cm

Pevačica Jelena Rozga govorila je o privatnom životu, planovima za budućnost i mogućem venčanju sa Ivanom Huljićem. Otkrila je i da, uprkos energiji koju pokazuje na sceni, privatno vodi mnogo mirniji život.

Pevačica je priznala da joj je nastup u Šibeniku bio ostvarenje dugogodišnjeg sna.

- Znaš kada nešto sanjaš godinama i pratiš sve koncerte stranih i domaćih izvođača. Sve sam pratila i uvek sam nekako maštala: 'Jao, kada ću ja, kada ću ja.' Toliko sam srećna, opet su me rasplakali. Već na drugoj pesmi svi su bili na nogama, neverovatno - rekla je za "Magazin In", Jelena Rozga i dodala da je van reflektora potpuno drugačija osoba.

Otkrila kako se hrani

- Na bini sam puna energije, a zamisli da sam sutra kod kuće stalno takva – to nije normalno. Privatno sam veoma mirna, volim da budem kod kuće, volim da prošetam, volim da pogledam neki dobar film, radim stvari koje rade svi obični ljudi. Jedem ono što mi mama skuva, lepe punjene paprike, pire krompir i supicu, šta može lepše od toga - ispričala je.

Rozga je najavila i nove muzičke projekte, istakavši da nema nameru da uskoro stane.

- Radiću ovaj posao dokle god me čini srećnom. Tako sam uradila i sa baletom. Dvanaest godina, od svoje sedme godine, igrala sam klasični balet i živela sam za to da se ujutru probudim u šest i obujem baletske patike. Onog trenutka kada više nisam osećala tu sreću, kada više nisam želela da se budim i vežbam, rekla sam: ćao, zbogom. Takva sam, kod mene ništa nije na pola.

O venčanju sa Ivanom

Govoreći o privatnom životu, otkrila je da joj je danas najvažniji mir, a osvrnula se i na moguće venčanje sa Ivanom Huljićem.

- Nikada ne bih promenila svoje prezime. Znaš koliko sam vezana za svoju porodicu, tako da svoje prezime ne bih menjala, ne zato što sam poznata - rekla je.

Na pitanje da li bi ipak dodala prezime budućeg supruga, odgovorila je:

- Pa dobro, sa crticom možda. Ne znam, nisam razmišljala o tome, nismo još došli do toga, tako da nisam ni imala razloga da razmišljam o tome.

Autor: Nikola Žugić