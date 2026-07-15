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Majka puca od ponosa! Biljana Jevtić objavila sliku sa sinom: Čestitke se nižu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com/@jevtic_bilja_official ||

Ivan je završio Pravni fakultet, a pevačica se pohvalila uspehom jedinca!

Sin Biljane Jevtić i Aleksandra Ace Ilića, Ivan Ilić, završio je Pravni fakultet u Beogradu. On je danas primio diplomu, a njegova majka je sve to podelila na svom Instagram profilu. Biljana je objavila zajedničku fotografiju na kojoj se vidi da puca od ponosa, ispod koje je napisala:

- Predivan osećaj, voli te majka!.

Usledile su brojne čestitke.

Ivan je jedinac poznatog estradnog para. Često su isticali koliko su ponosni na uspehe njihovog sina, kojem j eobrazovanje bilo na prvom mestu. Ivan ne voli da se preterano eksponira u medijima, što njegovi roditelji poštuju.

- Ivan je naš sin jedinac i mi smo spremni da ispunimo svaku njegovu želju, ali on je skroman - istakla je pevačica pre nekoliko godina kada su sinu proslavljali punoletstvo, dok je Aca otkrio koliko je Ivan skroman.

Foto: Pink.rs

- Rekao je da je prezadovoljan žurkom koju smo mu priredili i nije tražio ništa posebno - istakao je ponosni tata, pa se priznao da nema afinitete prema pevanju, ali da sluša kvalitetnu muziku:

- Raduje me što moj Ivan sluša kvalitetnu muziku, domaću i stranu, bez obzira na žanr. Zna da proceni ko dobro peva ili svira. Sluša i narodnu muziku, izvorne kompozicije. Verujte, zna više pesama od svog oca.

- Dešavalo se da ga Aca pozove telefonom sa nastupa i pita kako ide određena numera - pričala je Bilja pre nekoliko godina, prenosi "Gloria", dodajući da je Ivan odlučio da se posveti studijama i da ga zanimaju društvene nauke, pre svega istorija.

Foto: Instagram.com/@jevtic_bilja_official

Autor: Nikola Žugić

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