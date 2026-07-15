SLAVLJE U DOMU MILANA KALINIĆA! Voditelj puca od ponosa: Oglasio se, a čestitke se samo nižu: Moje umetničko delo... (FOTO)

Voditelj i glumac, Milan Kalinić, iz braka sa Sandrom dobio je dvoje dece - sina Vuka i ćerku Teu. Njegov naslednik danas puni 15 godina, a ponosni tata se tim povodom oglasio.

Milan je podelio fotografiju sa Vukove male mature, a mnogi su primetili da je već prešišao oca u visini.

- 15 godina klesanja, Vujko moj ti si moje umetničko delo - napisao je Milan u opisu objave gde su se nizale čestitke kolega, prijatelja i pratilaca.

Milan o razvodu: "Mi smo porodica"

Milan je nedavno u intervjuu za "Blic" govorio o razvodu.

- Vidi, razvod je postao toliko normalna stvar u savremenom društvu. Pogotovo bih rekao u našem srpskom. Ali ti, kad pogledaš, razvodi se dešavaju vrlo, vrlo često, pogotovo kod ovih novih generacija. Na kraju krajeva, razvod je deo života. Mislim, ne dajem ni ja tome neki značaj, ne daju ni drugi. Nisam to primetio na taj način. U razvodima je strašno kada se dešavaju na taj način da se sve razvali, pa i da deca pate. To je strašno. Ali to je strašno i u brakovima. Ti imaš brakove gde je sve naopako, katastrofa, i gde deca žive u nenormalnim uslovima. O tome može da se priča. A o normalnim stvarima, nešto što je sastavni deo života, a što je u okvirima normalnog ljudskog, civilizacijskog, to su normalne stvari - rekao je Milan i dodao da je sa bivšom u odličnim odnosima:

- Naravno da smo u dobrim odnosima. Da, pa mi smo normalni ljudi. Mi smo i dalje, moglo bi se reći, mnogo, mnogo veća porodica nego veliki broj brakova.

Autor: M.K.