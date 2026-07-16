SMRŠALA, PA POKAZALA TELO U BIKINIJU! Skinula se pevačica (54): Nema šminke, bosonoga sam i slobodna (FOTO)

Pevačica Nina Badrić (54) trenutno boravi na Hvaru gde ima kamenu kuću, a sada je odatle podelila niz fotografija. Ona je podelila i fotografije sa plaže u bikiniju i oduševila izgledom.

Nina je istakla da je na Hvaru srećna, prirodna i usresređena na prirodu.

- Ovde se osjećam kao dete i valjda se tom osećaju iznova vraćam. Tu nema šminke,poze,tu sam slobodna,bosonoga,stopljena s prirodom,miris lavande,domaća jaja( to nosim mami),more kao lek i izolovana od svega. I još da se maknem sa društvenih mreža detox bi bio potpun. Ps.I kad god čujem Olivera ja vidim more - napisala je ona.

Nina je potom podelila fotografiju sa plaže gde je povela i kućnog ljubimca, a pozirala je u jednodelnom kupaćem.

Kasnije je pozirala u svom domu dok je jela omiljenu letnju poslasticu - dinju!

- Leto se ne broji po danima, nego po kriškama dinje - napisala je.

Hrani se po uzoru na Novaka Đokovića

Inače, Nina je isticala da se mnogo bolje oseća otkako ne jede namirnice životinjskog porekla.

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe - pričala je o dodala:

- Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i telo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život - ispričala je Nina Badrić.

Autor: M.K.