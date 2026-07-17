ODLUČILA SAM DA KRENEM OD NULE! Naša pevačica (53) promenila profesiju i preselila se na DRUGI KONTINENT: Nova država, nova zajednica

Ksenija Mijatović 90-ih je harala domaćom javnom scenom, a nakon povlačenja sa estrade promenila je profesiju. Sada je odlučila da svoj život ponovo otpočne od nule i to na drugom kontinentu.

Naime na svom Instagramu Ksenija je sa pratiocima podelila da je za nju nastupilo novo životno poglavlje i to na drugom kontinentu.

- Nakon više od dve decenije uspešne karijere ponovo sam odlučila da krenem ispočetka. Nova zemlja, novi kontinent. Što je značilo da ponovo gradim zajedicu, kontakte, ali i poverenje - navela je.

Promena započela studijama i novom profesijom

Ksenija svoj novi poziv uspešno gradi već dve decenije, a novi posao u njen život ušao je u trenutku korenitih životnih promena. Naime, Ksenija se razvela posle 14 godina braka, u 38. godini završila je fakultet i život otpočela iz početka.

-To nije aktuelna tema i u ovom trenutku se ne dešava. Ne mogu da garantujem šta će biti sutra ili za godinu dana. Razumem da ljudi već dugo pričaju da se razvodim jer moj suprug zbog prirode svog posla ne želi da se pojavljuje sa mnom u javnosti. Kad se budem razvela, prvo ću vas obavestiti - rekla je ona te 2013. godine kada se saznalo da nisu u dobrim odnosima.

- U jednom momentu sve što ja jesam nije bilo dovoljno da od muzike mogu da živim i jako mi je bilo teško da se oprostim od nečega što je moj život. Ali, počela sam ceo život ispočetka - rekla je Ksenija u jednoj emisiji.

- U 38. godini sam upisala psihologiju sa klincima od 19, masterirala sam i napisala dva naučna rada. Uporedo sa psihologijom završila sam i studije na Institutu za integrativnu psihoterapiju - ispričala je Mijatovićeva.

Posle profesionalnog uspeha, usledila nova ljubav

Ksenija je osim novog poziva šansu dala i novoj ljubavi. Ona je već neko vreme u srećnoj vezi sa Radetom Bogdanovićem, koji većinu vremena provodi u Sidneju.

Nekadašnja muzička zvezda često ga je posećivala, a onda je donela odluku o preseljenju i svoj život još jednom otpočela iznova.

Autor: M.K.