BRALA TREŠNJE I PRAVILA DOMAĆI SOK! Biljana Jevtić stalno posećuje rodno mesto: Planiram da renoviram kuću! Otkrila i šta je sinu poklonila nakon diplomiranja

Sin Bilje Jevtić i Ace Ilića, Ivan, diplomirao je na Pravnom fakultetu, a ponosna mama je sada otkrila šta je od roditelja tražio kao poklon. Ona je govorila i o rodnom mestu koje rado posećuje i istakla da joj i dalje poslovi na selu nisu strani.

Bilja je rekla da je njen sin još pre nekoliko meseci diplomirao, ali da je tek sada uzeo diplomu.

- Sin je diplomirao prošle godine u decembru, a sada je dobio diplomu. Mi smo to proslavili u krugu porodice, kada smo nešto veće hteli da pravimo on je rekao da mu damo lovu da ide u Pariz, tako da mu je to poklon od nas - rekla je ona, pa otkrila koliko je teško bilo da izvedu dete na pravi put s obzirom da su oboje javne ličnosti.

- Nije teško kada imate takvo dete kao što je naš sin. On je stvarno jedna skromna osoba, nikada nije imao velike prohteve iako je sin poznatih ličnosti. Imao je srećno detinjstvo, mi kada putujemo on je išao kod babe, dede, tetke... Nekada smo morali da budemo i strogi, znali smo da budemo zahtevni u nekim trenucima. Mislim da dete treba da odrasta u sredini gde ima ljubavi, deca sve skeniraju i posle primenjuju. To sada vidim kako je odrastao.

Pravila slatko od trešanja

Ona često posećuje rodni kraj - Grejač.

- Vezana sam za svoj rodni zavičaj. Nakon smrti mame mi je bilo teško da idem dole, sada sam se vratila. Bez obzira što mi je cela porodica u Beogradu, kada odem tamo kao da nikad nisam ni odlazila. Ne umem to da objasnim. Sada je bila berba trešanja, pa sam bila aktivna. Kuvala sam slatko od trešanja, sok pravila... Uvek rado odem tamo i tamo nam je lepo. Kuću sam obnovila i renovirala, opet planiram još da je renoviram- rekla je ona, a ceo intervju pogledajte na snimku na početku teksta.

Autor: M.K.