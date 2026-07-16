AMIDŽIĆEVA ŽENA U MINIJATURNOM BIKINIJU! Okrenula leđa kameri, a jedva prekrila obline: Nisam imala 30 kilograma sa krevetom! (FOTO)

Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović, privlači veliku pažnju javnosti i na društvenim mrežama je jako aktivna. Ona je sada podelila uspomenu sa jednog letovanja i pokazala kakvu je figuru imala pre dva porođaja.

Mina je objavila fotografiju sa plaže gde je pozirala leđima okrenuta kameri te su njene obline došle do izražaja.

- Mali podsetnik na period kada nisam imala 30 kg sa krevetom - napisala je ona u opisu.

Podsetimo, nakon što je govorila o porodičnim vrednostima, Mina je u inboks dobila uvrede.

"Lepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca detetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje", glasila je poruka koju je dobila.

"Ja vas molim da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata.", ogovorila je ona.

Otkrila kako su se ona i Ognjen upoznali

Mina je nedavno otkrila kako su se ona i Ognjen upoznali.

- Upoznali smo se u njegovom muzičkom studiju. Došla sam da pričamo o poslu. U tom momentu imala sam nekoliko opcija i izabrala sam njegovu emisiju. I za***ala se. Šalim se. Sve bih opet isto. Bio je to najharizmatičniji čovek kojeg sam u životu srela. Kad Ognjen nešto želi, on to i dobije. To će vam potvrditi svako ko ga poznaje - napisala je jednom prilikom na Instagramu.

Autor: M.K.