Ćanu pomešali sa Malom Canom, pevačica se veoma potresla: Dobila sam milion poruka i poziva!

Nedavno je supruga pevača Andrije Bajića izbila u centar dešavanja zbog tragedije koja ju je zadesila, a ranije su je pomešali sa slavnom koleginicom.

Nedavno je čitavu javnost potresla vest da je prminuo legendarni pevač i tekstopisac Andrija Bajić, koji je iza sebe ostavio suprugu Malu Canu.

Ono što je zbunilo javnost jeste da su mnogi pomešali ovu pevačicu sa Stojankom Mitrović Ćanom, što nije prvi put. Ćana je nedavno otkrila da su je pre nekoliko meseci takođe zamenili sa Malom Canom zbog čega se našla u neprijatnoj situaciji.

– Misim da ima godinu dana ili 7-8 meseci, ona je žena imala neki srčani problem i objavljeno je da je "Ćana imala moždani". Ja sam dobila milion poruka i poziva iz inostranstva, jer su ljudi mislili da sam to ja – ispričala je pevačica.

Dodala je da u početku nije bila upućena u zdravstveni problem koleginice i da joj nije bilo jasno zašto se podigla tolika bura, sve dok joj jedan od kolega nije objasnio o čemu se tačno radi.

– Neki čak ni meni ne stave to Ć. Ona žena čak i nije toliko prisutna, ona je radila u udruženju i mislim da radi i dalje tamo. Ja nju znam iz dolazaka tamo. Viđala sam ih zajedno, uvek smo se pozdravjali – objasnila je Ćana.

Ipak, nije mogla da zaobiđe ni tužnu temu o nedavnoj smrti svog kolege Andrije Bajića, koga je izuzetno cenila kao umetnika i kao čoveka. Koliko ga je poštovala govori i činjenica da je na jednom od svojih albuma obradila njegovu pesmu "Nad izvorom vrba se nadnela".

– Andrija je bio sjajan lik i čovek koji je svakako zaslužio poštovanje... Njemu je bilo mnogo drago kada ga je Ljuba pitao, rekao je da će mu biti čast i zadovojstvo da ja to otpevam. Saučešće njegovoj porodici i svima koji su ožalošćeni. Život je takav da niko nije večan. On je stvarno doživeo lepe godine, iako ne žalimo godine već žalimo čoveka. Sahranjujemo drage ljude, a ne godine – zaključila je potresena Ćana.

Autor: R.L.