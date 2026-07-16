Otvorila mi je vrata u gaćicama i vrištala, njega sam zaključala u sobu! Sandra Afrika otkrila skandalozne detalje švaleracije fudbalera sa poznatom pevačicom

Plavokosa pevačica demantovala je da je ona osoba o kojoj se priča, te je istakla da nema nikakve veze sa pomenutom situacijom.

Pevačica Sandra Afrika godnama je na estradi, a svoj privatan život se trudi da drži daleko od očiju javnosti. Ipak, nekoliko njenih momaka predstavila je javnosti, a jedan od njih je i fudbaler Vladimir Volkov sa kojim je bila u vezi više godina.

Pevačica je jednom prilikom otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa, te je otkrila da ju je fudbaler varao. Jedna od njih je, navodno bila i njena koleginica Ivana Boom Nikolić.

Sandra je nedavno, gostujući u jednom podkastu, ispričala nove, šokantne detalje iz noći kada je Volkova uhvatila na delu tokom prevare, sve vreme jasno aludirajući da se radi o Nikolićevoj.

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala s*se jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca - rekla je Sandra i nastavila:

- I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude - rekla je Afrika.

Ona je potom otkrila i veoma šakljive detalje ove prevare.

- Čula sam njen glas da vrišti: “Pusti me, pusti me” jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: “Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata”. Ne znam šta sam želela, možda trojku, al’ bi bilo dobro (smeh). Baš bih bila faca da sam sela i rekla: “Ajmo sad svi zajedno u trojku!” Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: “Ja sam ti otvorila vrata, on nije hteo da ti otvori”. Rekla sam joj: “Hvala lutko, ali samo malo da porazgovaram sa momkom”. Ona je bila samo u gaćicama i skroz gola, a on u boksericama i majici. Rekla sam mu da ode u sobu da porazgovaramo, zaključala sam sobu i stavila ga na krevet da sedne. Ova lupa na vrata, a ja sam ga samo pitala što je lagao, kad sam ga lepo pitala. Baš je glupo. On je samo ćutao jadan, nije znao gde se nalazi. Ona ga je o**eba*a pametno, a ja sam ostala u toj vezi još neko vreme - šokirala je pevačica svojim priznanjem.

Podsetimo, Ivana je jednom prilikom rekla da ona nije osoba o kojoj priča Sandra.

- Ja drugaricama nikada nisam "ukrala" dečka. Nemam drugaricu sa kojom delim momka, tako da mislim da Sandrina izjava nema veze sa mnom. Kada sam sa nekim, ja sam sa tim momkom - rekla je Ivana.

Autor: R.L.