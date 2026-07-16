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Čekaj me... Objavljenje dve čitulje Andriji Bajiću, jedna je od Male Cane, a druga je sve iznenadila

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danas će se nakon 9 dana od smrti na Novom groblju biti sahranjen Andrija Bajić. Istaknuti umetnik koji je preminuo u 89. godini života, biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana, gde će ga porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci ispratiti na večni počinak.

Poslednji ispraćaj počeće u 12 časova, a očekuje se prisustvo velikog broja ljudi koji žele da odaju počast čoveku koji je decenijama ostavljao dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Na dan kada će Andrija Bajić biti ispraćen na večni počinak, u dnevnoj štampi objavljene su dve čitulje koje svedoče o poštovanju i ljubavi koju je uživao među najbližima, ali i među kolegama. Prvu čitulju objavila je njegova supruga Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, koja se od svog životnog saputnika oprostila veoma emotivnim rečima.

- Voljenom i dragom suprugu Andriji Bajiću. Čekaj me!!! Poslednji pozdrav od njegove voljene supruge Bajić Svetlane - Male Cane - stoji u čitulji.

Foto: Pink.rs, Facebook.com

Drugu čitulju objavili su članovi Udruženja estradnih umetnika izvođača Srbije, čiji je Andrija Bajić godinama bio predsednik. U oproštajnoj poruci istakli su njegov doprinos muzici, ali i ljudske vrline po kojima će ga pamtiti.

- Poslednji pozdrav poštovanom Andriji Bajiću, istaknutom umetniku i predsedniku Udruženja estradnih umetnika izvođača Srbije. Ostaćeš zauvek upamćen kroz tvoja dela, kao dobar čovek i najbolji predsednik koji je svima pomagao. Tvoji članovi udruženja - glasila je druga čitulja.

Autor: N.B.

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