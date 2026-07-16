Slomljena od tuge! Mala Cana se ne odvaja od slike Andrije Bajića, kuka na sva glas na njegovoj sahrani (VIDEO)

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas će biti sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Među prvima je na Novo groblje stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja nije mogla da sakrije tugu zbog gubitka životnog saputnika. Vidno potresena, ušla je u kapelu gde je sve vreme plakala, grlila Andrijin kovčeg i kroz suze primala saučešća od okupljenih.

Vidno potresena, ušla je u kapelu gde je sve vreme plakala, grlila Andrijin kovčeg i kroz suze primala saučešća od okupljenih.

Andrija Bajić, legendarni pevač narodne muzike i član čuvenog dueta „Braća Bajić“, preminuo je 7. jula 2026. godine u 88. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Iza sebe je ostavio višedecenijsku karijeru tokom koje je, zajedno sa bratom Tomislavom, dao nemerljiv doprinos očuvanju izvorne srpske narodne muzike i šumadijskog melosa.

Podsetimo:

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: pink.rs