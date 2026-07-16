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Ćerke Andrije Bajića se nisu pozdravile sa Malom Canom: Pevačica kuka na sav glas, a evo ko je od kolega stigao na sahranu legendarnog pevača (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas će biti sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Među prvima pristigli članovi najbliže porodice, ćerke i unuci koji se nisu pozdravili sa Malom Canom koja je neutešno plakala.

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Udovica pevača je stajala sa jedne strane kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili sa potpuno druge.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Od kolega sa estrade, među prvima stigao je i Era Ojdanić, a zatim Milena Plavić i Nešo Lutovac, a potom i voditelj Milan Kalinić.

Podsetimo: Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: pink.rs

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