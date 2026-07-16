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PRVA SLIKA SINA ANASTASIJE I GUDELJA! Oglasili se ponosni roditelji, a onda i baba Ceca: Slava Bogu (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Anastasija Gudelj porodila se juče i na svet donela dečaka kom su ponosni roditelji dali ime Ilijan. Na mrežama se sada oglasila Anastasija, ponosni tata Nemanja i baba Ceca Ražnatović.

Svi su podelili istu sliku sa istim natpisom. Na slici vidimo malog Ilijana kako spava, a prizor je raznežio sve.

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- Ilijan Gudelj. 15.07.2026., slava Bogu - piše na fotografiji - stoji u objavi.

Foto: Instagram.com

Kako se saznaje, porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro.

Anastasija se porodila na privatnoj klinici u Sevilji, gde inače imaju porodičnu kuću u koju se Anastasija preselila kada se udala za Nemanju Gudelja.

Rođenjem sina, porodica Gudelj dobila je svog najmlađeg člana, a njihov život započeo je jedno sasvim novo poglavlje ispunjeno ljubavlju, radošću i uspomenama koje tek dolaze.

Foto: E-Stock/Nataša Rajaković

Značenje imena Ilijan

Naime, kako saznajemo, dečak je dobio ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Ime Ilijan potiče od imena Ilija, koje ima biblijsko poreklo i znači 'Bog je moj Gospod'.

Ilijan simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a često ga biraju roditelji zbog duboke simbolike.

Autor: N.B.

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