'Mala Cana je htela dva žita na sahrani' Era Ojdanić šokiran postupkom pevačice na sahrani Andrije Bajića: Spustio sam joj slušalicu i to je to (VIDEO)

Istaknuti umetnik i pevač Andrija Bajić, koji je preminuo u 89. godini, biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Devet dana nakon smrti, porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci ispratiće poznatog pevača na večni počinak.

Era Ojdanić veliki prijatelj Andrije Bajića na sahrani je ispričao kako je Bajićeva supruga htela dva žita da se služe na parastosu.

- Ja bih najradije da ne pričam ništa, bolje da ćutim. Ružno je i tužno što posle osam dana ne može da se reši sahrana jednog divnog čoveka. Ovo je jako ružno i ružno, on to nije zaslužio. Ja poštujem Canu, sve vreme je bila uz njega, ali sam prvi put u životu čuo da ima dve panaijie. Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Ja sam bio na telefonu sa njom, kada mi je to rekla. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - ispričao je Ojdanić.

Inače, poznato je da Mala Cana nije dobra sa ćerkama svog muža Andrije Bajića.

Prvu od dve objavljene čitulje potpisala je Bajićeva supruga Svetlana, u javnosti poznatija kao Mala Cana.

Ona se od svog životnog saputnika oprostila veoma emotivnim rečima koje su privukle pažnju.

„Voljenom i dragom suprugu Andriji Bajiću. Čekaj me!!! Poslednji pozdrav od njegove voljene supruge Bajić Svetlane - Male Cane.

Iako se u medijima naglašavalo da druga čitulja nije od njegovih ćerki, nju su mu posvetili članovi Udruženja estradnih umetnika izvođača Srbije.

Andrija Bajić je godinama bio predsednik ovog udruženja, a njegove kolege su kroz oproštajnu poruku istakle njegov veliki doprinos muzici, kao i njegove izuzetne ljudske vrline.

Izjava Udruženja:

- Poslednji pozdrav poštovanom Andriji Bajiću, istaknutom umetniku i predsedniku Udruženja estradnih umetnika izvođača Srbije. Ostaćeš zauvek upamćen kroz tvoja dela, kao dobar čovek i najbolji predsednik koji je svima pomagao. Tvoji članovi udruženja”

Autor: pink.rs