Otkriveni detalji porođaja Anastasije Ražnatović: Na svet donela dečaka teškog 3.600 grama, Ceca dan pre prođaja došla u Srbiju

Anastasija Ražnatović porodila se sinoć i na svet donela sina Ilijana. Ona se porodila u privatnoj klinici u Španiji, a porodica Gudelj bila je sa njom u porodilištu.

Ceca Ražnatović je sve vreme bila u Španiji uz ćerku, a dan pred porođaj se vratila u Srbiju zbog nastupa koji je morala da održi.

Kako se saznaje, Anastasija se sinoć porodila i na svet donela dečka od 3.600 grama, a roditelji su odlučili da mu daju ime sa jakom simbolikom - Ilijan.

Značenje reči Ilijan?

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Izbor imena često predstavlja jednu od najlepših, ali i najvažnijih odluka za roditelje. Mnogi veruju da ime nosi posebnu energiju i poruku koju dete prati kroz život, pa ne čudi što se Anastasija i Nemanja, prema saznanjima, odlučili upravo za ime koje simbolizuje veru, snagu i novi početak.

Rođenjem malog Ilijana, porodica Gudelj dobila je svog najmlađeg člana, a njihov život započeo je jedno sasvim novo poglavlje ispunjeno ljubavlju, radošću i uspomenama koje tek dolaze.

Beba stigla dan nakon godišnjice

Anastasija i Gudelj su preksinoć proslavili treću godišnjicu braka, a nekoliko sati nakon toga, Anastasija je krenula u bolnicu gde se i porodila.

Pored toga što su proslavili svoju treću godišnjicu braka, porodica Gudelj sada ima još više razloga za slavlje. Svi su neizmerno srećni zbog dolaska malog Ilijana na svet, a od porodice Ražnatović i Gudelj uveliko stižu čestitke.



Autor: N.B.