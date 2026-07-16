Tuga na Novom groblju: Kolege slomljene od tuge na sahrani Andrije Bajića, pevač zamerio njegovoj supruzi jednu stvar

Na Novom groblju u Beogradu danas se porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci opraštaju od Andrije Bajića, legendarnog pevača narodne muzike.

Među kolegama koje su stigle da odaju poslednju počast Bajiću su Era Ojdanić, Milena Plavšić, Hasan Dudić, Mirko Kodić, kao i voditelj Milan Kalinić. Oni su došli da se oproste od kolege i prijatelja, prisustvujući poslednjem ispraćaju pevača koji je decenijama bio jedno od prepoznatljivih imena narodne muzike.

Posebno emotivni trenuci zabeleženi su kada je u kapelu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana. Vidno potresena zbog gubitka supruga, ona je sve vreme plakala, grlila kovčeg i kroz suze primala saučešća od okupljenih. Uz nju su sve vreme bili prijatelji koji su joj pružali podršku i pomagali joj u teškim trenucima.

Pažnju prisutnih privuklo je i to što se Mala Cana tokom oproštaja nije pozdravila sa Andrijinim ćerkama. One su stajale sa jedne strane kovčega, dok je Cana bila na drugoj strani, a između njih tokom opela nije bilo kontakta.

Kao što je poznato nakon Bajićeve smrt, Mala Cana je otkrila danije u dobrim odnosima sa njegovim ćerkama, a pevač Era Ojdanić je za Pink.rs otkrio da je Cana htela dva žita na sahrani jer ne govori sa ćerkama pokojnog supruga, što joj je on zamerio:

- Ja bih najradije da ne pričam ništa, bolje da ćutim. Ružno je i tužno što posle osam dana ne može da se reši sahrana jednog divnog čoveka. Ovo je jako ružno i ružno, on to nije zaslužio. Ja poštujem Canu, sve vreme je bila uz njega, ali sam prvi put u životu čuo da ima dve panaijie. Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Ja sam bio na telefonu sa njom, kada mi je to rekla. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - ispričao je Ojdanić.

Autor: pink.rs