Ceca uskoro ponovo putuje u Španiju: Vratila se iz Sevilje pre nekoliko dana, a evo kada će otići da vidi Anastasiju i unuka

Svetlana Ceca Ražnatović ima zakazan nastup u Crnoj Gori i ona će nakon toga odmah krenuti za Sevilju gde se njena ćerka, Anastasija Ražnatović, juče porodila i na svet donela sina kome su roditelji dali ime Ilijan.

Naime, Ceca nastupa u Budvi 17. jula, a sa nestrpljenjem očekuje da upozna unuka. Ceca će sesti na prvi let za Sevilju, gde će je dočekati porodica Gudelj, a svi zajedno će proslaviti dolazak unuka na svet.

Ona se inače upravo zbog ovog nastupa pre nekoliko dana vratila iz Španije gde je boravila kod ćerke i zeta.

Dečak je dobio ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Izbor imena često predstavlja jednu od najlepših, ali i najvažnijih odluka za roditelje. Mnogi veruju da ime nosi posebnu energiju i poruku koju dete prati kroz život, pa ne čudi što se Anastasija i Nemanja, prema saznanjima, odlučili upravo za ime koje simbolizuje veru, snagu i novi početak.

Rođenjem malog Ilijana, porodica Gudelj dobila je svog najmlađeg člana, a njihov život započeo je jedno sasvim novo poglavlje ispunjeno ljubavlju, radošću i uspomenama koje tek dolaze.

Podsetimo, Ceca se nedavno dotakla odnosa sa zetom, Nemanjom Gudeljom.

- Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj tip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - otkrila je Ceca Ražnatović. za Blic.

Autor: N.B.