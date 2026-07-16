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Tužna povorka krenula put večne kuće Andrije Bajića: Njegovi unuci na čelu kolone, a Cana i ćerke pevača na DISTANCI (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas će biti sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Završeno je opelo za Andriju Bajića na Novom groblju u Beogradu, gde se porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci opraštaju od legendarnog pevača narodne muzike.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Tužna povorka napustila je kapelu i krenula put večne kuće legendranog pevača. Na čelu kolone bili su unuci pevača koji su nosilli krst, sliku i žito.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Odmah za kovčegom išla je Mala Cana, koju je pridržavao prijatelj, a iza nje na određenoj razdaljini ćerke pevača koje su nosile bele ruže za svog oca.

Njegova udovica Mala Cana insistira da ostali članovi porodice idu iza nje, a jednoj ženi je poručila: "Skloni se kad ti kažem". Obezbeđenju je poručila da ne želi nikoga od porodice blizu sebe.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podsetimo: Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: PINK.RS

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