SAHRANJEN ANDRIJA BAJIĆ! Ćerke bacile bele ruže u grob, Cana kuka na sav glas

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas je sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Legendarni pevač ispraćen je na večni počinak, a njegova supruga Mala Cana sve vreme je ronila suze i kukala za njim.

Cana je tokom sahrane bila na jednoj strani, a ćerke i unuci pevača na drugoj, jer nisu u dobrim odnosima, kako je Cana govorila odmah nakon smrti pevača.

Bajićeve ćerke su za kovčegom bacile bele ruže u raku, dok je Cana kukala na sav glas.

Andrija Bajić, legendarni pevač narodne muzike i član čuvenog dueta „Braća Bajić“, preminuo je 7. jula 2026. godine u 88. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Iza sebe je ostavio višedecenijsku karijeru tokom koje je, zajedno sa bratom Tomislavom, dao nemerljiv doprinos očuvanju izvorne srpske narodne muzike i šumadijskog melosa.

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: N.B.