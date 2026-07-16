AKTUELNO

Domaći

SAHRANJEN ANDRIJA BAJIĆ! Ćerke bacile bele ruže u grob, Cana kuka na sav glas

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas je sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Legendarni pevač ispraćen je na večni počinak, a njegova supruga Mala Cana sve vreme je ronila suze i kukala za njim.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Cana je tokom sahrane bila na jednoj strani, a ćerke i unuci pevača na drugoj, jer nisu u dobrim odnosima, kako je Cana govorila odmah nakon smrti pevača.

Bajićeve ćerke su za kovčegom bacile bele ruže u raku, dok je Cana kukala na sav glas.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Andrija Bajić, legendarni pevač narodne muzike i član čuvenog dueta „Braća Bajić“, preminuo je 7. jula 2026. godine u 88. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Iza sebe je ostavio višedecenijsku karijeru tokom koje je, zajedno sa bratom Tomislavom, dao nemerljiv doprinos očuvanju izvorne srpske narodne muzike i šumadijskog melosa.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: N.B.

#Aleja zaslužnih građana

#Andrija Bajić

#Groblje

#Mala Cana

#Sahrana

#Smrt

#Tuga

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo pored koga će počivati Andrija Bajić: Legendarni pevač biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Domaći

Slomljena od tuge! Mala Cana se ne odvaja od slike Andrije Bajića, kuka na sva glas na njegovoj sahrani (VIDEO)

Domaći

Ćerke Andrije Bajića se nisu pozdravile sa Malom Canom: Pevačica kuka na sav glas, a evo ko je od kolega stigao na sahranu legendarnog pevača (FOTO)

Domaći

Tužna povorka krenula put večne kuće Andrije Bajića: Njegovi unuci na čelu kolone, a Cana i ćerke pevača na DISTANCI (VIDEO)

Domaći

Evo kada će biti sahranjen Andrija Bajić: Pevač će počivati u Aleji zaslužnih građana

Domaći

Još to moramo da završimo: Oglasila se Mala Cana pred sahranu Andrije Bajića, progovorila o probemu sa kojim se suočila