Opraštamo se u tuzi od čoveka koji... Potresan govor unuka Andrije Bajića na njegovoj sahrani, slomljen od tuge, suze krio naočarima: Stojimo i sada stojički kako si nas učio, volim te dekane (VIDEO)

Danas, 16. jula na u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjena je legenda narodne muzike, pevač Andrija Bajić, koji je preminuo u 89. godini života.

Porodica i prijatelji oprostili su se po poslednji put od Bajića, a njegov unuk održao je govor kojim se oprostio od dede:

- Opraštamo se u tuzi, ali sa ogromnim ponosom se opraštamo od čoveka koji je čitav svoj život utkao u najlepše stranice srpske narodne i tradicionalne muzike, čija je duša pevala najlepše melodije naše zemlje. Opraštamo se od Andrije Bajića, mog dede. Andrija Bajić nije bio samo vrsni interpretator, kompozitor i umetnik, čiji je glas decenijama grejao duše naroda širom Šumadije, Srbije, stare Jugoslavije i dijaspore. Andrija i njegov brat Toma su kroz legendarni duet Braća Bajić stvorili autentičan, prepoznatljiv stil koji je spajao izvorni narodni duh, pravu narodnu satiru duhovitos i vrhunski muzički profesionalizam. Pola veka su disali kao jedno, zajedno su prošli sve, i pokazali da se narodna pesma ne može ukrotiti. Dobio je nagradu za žuivotno delo, ali to nije njegova najveća nagrada, najveća nagrada je to što je bio, bio je čovek pošten, nameran, i dobar. Gde god da se pojavio donosio je mir, a to nama danas svima nedostaje. Moj deda je ostao skorman kolubarski domaćin, on je bio radnik i umetnik, gromada od čoveka. Velik si deda, za mene ćeš uvek biti primer kako muškarac treba da izgleda, živi i da se ponaša. Hvala ti za svaku ljubav, lekciju... Govore nam da ljudi odlaze, takvi ne odlaze... Ne želim da pokušam da budem upola čovek kao ti, želim da tvoja dobrota, poštenje i čast žive kroz mene, tvoju decu i unuke. Da nikada ne zaboravimo ko si bio i da jednog dana sve što si u nas naučio prenesemo dalje. Odlaziš tamo gde te tvoj brat Tomislav čeka da ponovo u nebeskim visinama zapevate kao što ste umeli. Neka ti je večna slava, dekane, putuj među legende gde ti je mesto. - naveo je između ostalog jedan od njegovih unuka.

Andrija Bajić, legendarni pevač narodne muzike i član čuvenog dueta „Braća Bajić“, preminuo je 7. jula 2026. godine u 88. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Iza sebe je ostavio višedecenijsku karijeru tokom koje je, zajedno sa bratom Tomislavom, dao nemerljiv doprinos očuvanju izvorne srpske narodne muzike i šumadijskog melosa.

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: Pink.rs