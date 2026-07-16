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Hvala ti za sve godine, čekaj me: Mala Cana roni suze dok se oprašta od supruga Andrije Bajića, njen govor rasplakao mnoge (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Istaknuti umetnik i pevač Andrija Bajić, koji je preminuo u 89. godini, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Od poznatog pevača narodne muzike oprostila se njegova supruga Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, njegove ćerke, ostali članovi porodice, kao i brojni prijatelji, kolege, saradnici i poštovaoci njegovog lika i dela.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Nako održanog opela obavljen je i sam čin sahrane Andrije Bajića. Govore su održali njegov unuk, prijatelj, ali i supruga Mala Cana.

- Poštovani moj Andrija, znaš da ne umem da govorim. I ti si mi govorio, da reči su reči, a dela su dela. Rekao si mi da budem dostojanstvena i da ne obrukam sebe. Ne mogu da verujem da imam snage da progovorim. Znaš da te volim i da ću te uvek voleti. Hvala ti za sve godine koje smo proveli zajedno. Želim da znaš da sam najponosnija što sam supruga Andrije Bajića. Volim te i čekaj me - rekla je ona drhtavim glasom, a nakon što je sanduk spušten jedva se odvajila od njegovog groba. Plakala je i jecala.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Nakon što se sklonila, onda su grobu Andrije Bajića prišle i njegove ćerke i unuci da se poslednji put oproste od pevača.

Autor: pink.rs

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