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Drama na sahrani Andrije Bajića! Mala Cana napravila haos, pevačeve ćerke držale distancu od nje: SKLONI SE KADA TI KAŽEM (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Mala Cana na sahrani svog muža Andrije Bajića stvara neprijatnu atmosferu, tražeći obezbeđenje i udaljavajući članove porodice.

U Beogradu na Novom groblju danas se održava sahrana pevača Andrije Bajića, koji je preminuo 9.jula 2026 godine. Na poslednji oproštaj od legendarnog pevača okupio se veliki broj porodice, kolege i prijatelja. Neutešna udovica Mala Cana ne miri se s činjenicom da se zauvek oprašta od svog supruga, a njene reakcije na ovom tužnom događaju šokiraju sve.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Mala Cana je zabranila bilo kome da ide sa njom pored kovčega preminulog pevača, pa je i svoju majku sklonila od sebe, a onda je pozvala i obezbeđenje.

Kako javlja novinar sa lica mesta, pevačica je svojoj majci rekla da se skloni od nje, a onda je pozvala i obezbeđenje od kojeg je tražila da niko od porodice ne bude pored nje.

- Skloni se, kad ti kažem - odjeknulo je grobljem kada se Cana obratila svojoj majci.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podele u porodici prisutne i na sahrani

Među prvima pristigli članovi najbliće porodice, ćerke i unuci koji se nisu pozdravili sa Malom Canom koja je neutešno plakala. Udovica pevača je stajala sa jedne strane kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili sa potpuno druge.

Kako saznajemo, podela u porodici je tolika da je Mala Cana tražila od sveštenika da se za sahranu pripreme dva žita.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Kolege sa estrade

Od kolega sa estrade, među prvima stigao je i Era Ojdanić, a zatim Milena Plavšić i Nešo Lutovac, Mirko Kodić i Milan Kalinić. Zatim je došao i Hasan Dudić.

Autor: PINK.RS

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