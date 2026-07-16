Ovo je jedina slika trudne Anastasija Ražnatović: Prekrila stomak jaknom, a ovo je odalo (FOTO)

Anastasija Ražnatović porodila se juče u Španiji i na sve donela dečaka kome su ponosni roditelji dali ime Ilijan. Ono što je sve iznenadilo je upravo ova radosna vest koja je stigla iz Španije, a podelio je ponosni tata Nemanja Gudelj na društvenim mrežama.

Međutim, sada, kada je ova informacija isplivala u javnost mnogi se pitaju kako to niko nije uspeo da sazna da je pevačica u drugom stanju. Ali ono što je očigledno, je da je njihova želja bila da ova lepa vest ne ispliva u javnost dok sve ne prođe kako treba. Anastasija je bila aktivna na društvenim mrežama ali je sebe retko snimala. Nedavno je bila i u Beogradu gde je bila na proslavi rođendana svog frizera Stevana Radivojevića koji je objavio slike sa rođendana na kojima je bila i Anastasija.

I ako je tada bila u drugom stanju to jevešto prikrila jer je deo njenog stajlinga činila i široka kožna jakna bordo boje.

Tada su se i pojavili komentari da je Ražnatovićeva trudna, međutim, te tvrdnje su ubrzo zaboravljene jer nije bilo konkretnih dokaza.

Ljubana priča Anastasije i Gudelja

Njihova ljubavna priča počela je pre oko pet godina, dok je javnost za vezu saznala u aprilu 2022. godine, kada je kao bomba odjeknula vest da su zajedno. U tom trenutku Anastasija i Nemanja bili su u vezi svega mesec dana, ali je ubrzo postalo jasno da je reč o ozbiljnoj ljubavi.

Pošto je Nemanja Gudelj zbog fudbalske karijere već tada živeo u Sevilji, Anastasija je sve više vremena provodila u Španiji, gde ju je njegova porodica od samog početka srdačno prihvatila. Porodice Gudelj i Ražnatović prvi put su se zvanično upoznale na proslavi Anastasijinog 25. rođendana. Tom prilikom Nemanja je pokazao pažnju koja je mnoge dirnula. Na njegovu inicijativu urađen je portret Anastasije i njenog pokojnog oca Željka Ražnatovića, koji joj je poklonio kao posebno iznenađenje na intimnoj proslavi.

Svoju ljubav Anastasija i Nemanja krunisali su brakom 2023. godine. Građansko venčanje održano je 28. maja u intimnoj atmosferi u domu Cece Ražnatović na Dedinju, dok su se pred Bogom zakleli na večnu ljubav 14. jula iste godine.

Iako su od početka veze bili pod budnim okom javnosti, Anastasija i Nemanja trudili su se da privatni život sačuvaju daleko od medijske pažnje. Nakon venčanja nastavili su da grade zajednički život u Sevilji, a upravo je njihov dom u Španiji postao bogatiji za najlepši dar – sina Ilijana.

Samo nekoliko dana pre nego što su postali roditelji, Anastasija je emotivnom porukom obeležila treću godišnjicu braka.

-Srećna nam 3. godišnjica braka, ljubavi! Da me zauvek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te- napisala je Anastasija uz zajedničku fotografiju sa suprugom.

Autor: N.B.