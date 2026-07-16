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Oglasila se Tea Tairović! Muzička zvezda svojim hitom predvidela finale Svetskog prvenstva u fudbalu, a sada do suza NASMEJLA sve pratioce (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Promo ||

Zbog njene objave ponovo gore mreže!

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo u fudbalu ušlo je u sam finiš, a završnica najvažnijeg turnira u ovom sportu donela je spektakularne duele. Argentina je uspela da savlada reprezentaciju Engleske rezultatom 2:1, dok je prethodnog dana Španija nadigrala Francusku rezultatom 2:0. Tako da u veliko finale Svetskog prvenstva idu Španija i Argentina, baš kao što je naša mlada muzička zvezda Tea Tairović predvidela pre nekoliko godina svojom pesmom.

Foto: Promo

Društvene mreže su se od sinoć usijale i svi su jednoglasni, Tea je dve godine pre finala Mundijala predvidela ovakav rasplet pesmom "Španija i Argentina".

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Tim povodom se muzička zvezda oglasila sada na svom Instagram nalogu, i nasmejala svoje pratioce.

Naime, Tea je u šaljivom stilu napisala objavu sa natpisom "Nazivi pesama za sledeći album" i navela pet naslova kojima bi ponovo mogla da predvidi budućnost:

1. Mir u svetu,

2. Jedem a ne gojim se

3. 💰💰💰💰💰💰💰💰(Pare, pare, pare)

4. Maldivi triput godišnje

5. Zdravo telo zdrava kosa

Njena objava naišla je na mnoštvo pozitivnih komentara koji su hvalili pevačicu zbog čije pesme "Španija i Argentina" gore društvene mreže. Tea je još jednom pokazala koliko je prirodna i duhovita, što njena publika najviše voli kod nje.

Autor: N.B.

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