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EVO KOLIKO JE GUDELJ STARIJI OD ANASTASIJE: Mnogi se iznenade kad čuju za ovu razliku u godinama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj juče su dobili sina Ilijana, a svoju intimu čuvaju za sebe, dok u Španiji žive porodičnim životom.

Njihova ljubavna priča je prilično zanimljiva, a ono što je posebno interesantno, jeste da su dan pred rođenje deteta proslavili treću godišnjicu braka. Tom prilikom, Anastasija se svom suprugu obratila nežnim rečima.

- Srećna nam treća godišnjica braka, ljubavi! Da me zavuek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najviše - napisala je Anastasija ispod objave u kojoj uživa sa svojim suprugom.

Retko ko zna da je Nemanja od Anastasije stariji nepunih sedam godina, a njihova priča počela je 2022. godine, kada su preko zajedničkih prijatelja, a zatim nekoliko susreta, stupili u vezu.

Detalji porođaja

Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula u Sevilji, a porodica Gudelj je bila u bolnici, kako bi joj pružili podršku u važnom životnom trenutku i kako bi bili tu za nju.

Porođaj je dobro prošao, a dečak, rođen sa 3.600 grama se zove Ilijan, što znači "Onaj koji pripada Bogu". 

Dva venčanja

Podsetimo, Anastasija i Nemanja su imali su dva venčanja, crkveno 14. jula 2023. godine , i građansko, 28. maja koje su organizovali na intimnom slavlju u Cecinoj vili na Dedinju.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

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