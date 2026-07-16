SVE DOLAZI NA SVOJE MESTO! Mesec dana nakon vesti o razvodu oglasila se Dejana Živković: Bez svakoga se može...

Dejana Živković razvodi se od svog supruga Filipa Simovića, a sa sinovima napustila je i porodični stan. Sada se oglasila na Instagramu i jasno stavila do znanja kako se oseća nakon kraha ljubavi.

Dejana Živković objavila je na svom Instagramu niz fotografija, koje je napravila tokom jula, ističući da joj je ovaj mesec doneo ono što joj je nakon turbulentnog životnog perioda bilo najpotrebnije.

- Jul je doneo ono što mi je bilo najpotrebnije. Malo više mira, malo više osmeha i mnogo razloga da verujem da sve dolazi na svoje - napisala je ona.

Ovom objavom Dejana je poslala nekoliko snažnih poruka, a ona koja je izazvala najveću pažnju definitivno je "Bez svakoga se može, sa svakim se ne može".

Sa sinovima napustila stan vredan 400.000 evra

Podsetimo, Dejana i Filip važili su za skladan par, a onda se u javnosti pojavila vest o krahu ovog braka:

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi za "Blic" izvor pomenutom paru.

Par je, inače, živeo u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović. Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.Par inače ima dva sina Novaka i Lava, koji nakon što je napustila zajednički stan, žive sa majkom.

Autor: M.K.