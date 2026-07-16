EVO KAKO SE ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ HRANILA U TRUDNOĆI: Unosila samo vitamine, a niko nije ni slutio da stiže mali Ilijan

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, a vest da je trudna nije se znala devet meseci.

Ona je inače na svom profilu na Instagramu u poslednje vreme delila svoje zdrave obroke i tom prilikom pokazala kako se u trudnoći hranila.

Tada je pokazala da i te kako vodi računa o svojoj ishrani i objavila je fotku svog prelepog i preukusnog obroka. U centru pažnje je bila velika činija puna mešavine svežeg zelenog povrća, preko kojeg se nalazi polovina isečenog avokada, seckani mango, jagode i hrskavi orasi, i sve je preliveno balzamiko kremom, što jelu daje dodatnu svežinu i balans ukusa.

Pored glavnog jela, na stolu se mogla videti i činija sa mocarela kuglama u maslinovom ulju, kao i korpica sa hlebom, što dodatno potvrđuje da se radi o uravnoteženom obroku.

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Veljko i Bogdana već su se uputili u Sevilju kako bi dočekali Ilijana i Anastasiju kada izađu iz bolnice. Dok će Ceca prvim letom otići za Sevilju, nakon nastupa u Crnoj Gori, zakazanog za 17. jul.

Autor: M.K.